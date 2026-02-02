Vendedor del Mercado de Heredia guarda un “tesoro” en su puesto que sorprende a clientes

Si usted camina por el Mercado Central de Heredia, tal vez pase frente al Tramo Los Gemelos sin sospechar que ahí no solo se venden frutas y verduras, también se conserva la historia del país.

Detrás del mostrador está Heriberto Sánchez Moreira, un herediano de 62 años que prácticamente creció entre esos pasillos. Desde los ocho o nueve años acompañaba a sus papás al mercado. Lo que empezó como una forma de ayuda familiar terminó convirtiéndose en su forma de ganarse la vida.

Heriberto Sánchez tiene más de 50 años de trabajar en el Mercado Central de Heredia. (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

El Tramo Los Gemelos es parte de la herencia familiar que mantiene viva desde niño. (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

Aunque estudió música en la Banda de San José y en la Escuela de Música, e incluso pasó por el colegio Carlos Pascua Zúñiga, como profe, su destino estaba claro: el negocio familiar.

“Tengo más de 50 años de estar aquí y es porque realmente me gusta”, asegura.

Su jornada comienza cuando muchos todavía duermen. A las cuatro de la mañana ya está con el café listo para salir de casa. Hubo tiempos más duros; cuando entraba en la madrugada, iba al Borbón a comprar mercadería y regresaba hasta la noche. Pasaba más tiempo en el mercado que en su propia casa.

Más que su casa

Pero lo que pocos saben es que Heriberto guarda un verdadero tesoro. En su puesto y en su casa colecciona más de 120 fotografías antiguas. Tiene imágenes de Heredia de antaño, de trenes, buses y hasta de la primera carreta que viajó a Puntarenas, cuando todavía no existían ni autobuses ni cazadoras.

Además de vender en el mercado, Heriberto colecciona más de 120 fotografías antiguas. Foto: Fabiola Montoya (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

Entre trenes, buses y carretas antiguas, el vendedor guarda parte de la historia herediana. Foto: Fabiola Montoya (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

LEA MÁS: “Héroe Anónimo”: sección que celebra a los costarricenses trabajadores y de buen corazón

La fotografía más valiosa para él es la de sus padres trabajando en el mismo mercado, pero la conserva en su casa. Foto: Fabiola Montoya (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

LEA MÁS: José Miguel Sandoval, el vecino que cuida el agua de 71 familias en pequeño pueblo de Paraíso de Cartago

Así se mantiene el tramo de este vendedor.Foto: Fabiola Montoya (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

Heriberto heredó el tramo de sus padres y hoy mantiene viva la tradición. (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

Desde los ocho años, Heriberto comenzó a ayudar en el negocio familiar en el mercado herediano. (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

Entre todas esas piezas históricas, hay una que para él vale más que cualquiera: la fotografía de sus papás trabajando en el mercado. Esa imagen no la exhibe en el tramo; la guarda en casa como un recuerdo íntimo de la herencia que hoy mantiene viva.

El Tramo Los Gemelos lleva ese nombre en honor a unos gemelos de su familia, otra señal de que para Heriberto el negocio no es solo trabajo, es tradición y memoria.

Así, mientras atiende a los clientes todos los días, también cuida pequeños pedazos del pasado, escondidos entre las paredes de su puesto en el mercado herediano.