17 mujeres de entre 29 y 60 años buscan el título de Señora Costa Rica 2026

El certamen Señora Costa Rica está de manteles largos y lo celebrará con una competencia en la que 17 mujeres se disputarán la corona de este 2026.

Las participantes tienen entre 29 y 60 años y una de ellas tendrá la oportunidad de representar al país en el concurso Mrs. World International.

La organización Señora Costa Rica elegirá este miércoles a su reina de 2026. (Cortesía/Cortesía)

La reina se elegirá este miércoles 28 de octubre, a las 7 p. m., en los salones Greco del Hotel Barceló San José. La actividad tendrá un significado especial para la organización, pues celebrará su vigésimo aniversario.

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El concurso es dirigido por Marisol Soto, quien busca que la plataforma vaya más allá de la belleza y permita destacar las historias de cada participante y su compromiso social.

“Señora Costa Rica nació con la convicción de que la belleza también puede ponerse al servicio de los demás. Queremos conocer mujeres con historias reales, valores, sensibilidad social y el deseo de representar al país con responsabilidad y orgullo”, expresó Soto.

Ellas son las 17 mujeres que buscan la corona del Señora Costa Rica 2026. (Cortesía/Cortesía)

Señora Costa Rica tendrá una noche con propósito solidario

La corona no será el único motivo de celebración. La gala también servirá para apoyar una causa que beneficia a menores de edad que atraviesan situaciones delicadas de salud.

El certamen busca recaudar fondos para la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo, que brinda apoyo a niños y jóvenes con enfermedades terminales o condiciones críticas.

Además, la actividad se realizará a beneficio de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Nacional de Niños, que ofrece atención especializada a niños, niñas y adolescentes con situaciones de salud complejas.

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Estas figuras elegirán a la nueva reina

El jurado que elegirá a la ganadora estará integrado por el odontólogo Luis Kaver; Mayhla Roth, miss Universe Costa Rica 2025; la periodista y presentadora de televisión Natalia Rodríguez; Jennifer Villalobos, Señora Costa Rica 2023; el periodista Alex Murillo, y Valeza Rodríguez.

La ganadora obtendrá la corona de Señora Costa Rica 2026 y el derecho de representar al país en Mrs. World International.

Señora Costa Rica elegirá su reina en una gala benéfica de este miércoles. (Cortesía/Cortesía)

¿Cómo conseguir entradas para Señora Costa Rica 2026?

Quienes quieran asistir a la gala podrán adquirir sus entradas por ₡30.000.

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La compra se puede gestionar en el sitio oficial www.sracostarica.com, donde también está disponible un enlace de atención por WhatsApp para solicitar información y coordinar la adquisición.