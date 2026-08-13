Marisol Soto retoma, con todas las de la ley, uno de sus proyectos más consentidos

La empresaria y exreina de belleza, Marisol Soto, está muy feliz porque retomó con todas las de la ley uno de sus proyectos más consentidos.

Soto anunció el regreso del concurso Señora Costa Rica, una franquicia internacional que lleva años dirigiendo en Costa Rica y que pertenece a Mrs. World (Señora Mundo).

Marisol Soto es la directora del Señora Costa Rica. (Instagram/Instagram)

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El año pasado, la organización eligió a su reina por designación y no a través de un concurso; sin embargo, la representante de 2027 se elegirá mediante una competición.

Inscripciones están abiertas

“Señora Costa Rica nació con la convicción de que la belleza también puede ponerse al servicio de los demás. Queremos conocer mujeres con historias reales, valores, sensibilidad social y el deseo de representar al país con responsabilidad y orgullo”, afirmó Soto sobre el regreso del concurso.

El certamen está en su etapa de inscripciones a través de la página web www.sracostarica.com, hasta el domingo 16 de agosto. Ocho días después (el 23 de agosto) se llevará a cabo el casting nacional con las mujeres registradas que cumplan los requisitos.

Angélica Arias Herrera es Señora Costa Rica 2026. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Si quiere participar, ojo a los requisitos

La organización detalló que los requisitos para participar son:

Ser mujer costarricense.

Tener entre 25 y 60 años.

Puede ser casada, divorciada, vivir en unión libre o estar separada.

Contar con pasaporte al día.

Gozar de buena salud física y disposición para trabajar por causas sociales

Buscan mujeres con propósito

“Más que responder a un modelo convencional de belleza, la organización busca mujeres con presencia, propósito, capacidad de comunicación y una historia que pueda conectar e inspirar a otras personas para representar al país en el internacional Mrs. World.

“Señora Costa Rica nació con la convicción de que la belleza también puede ponerse al servicio de los demás. Queremos conocer mujeres con historias reales, valores, sensibilidad social y el deseo de representar al país con responsabilidad y orgullo”, comentó Marisol.

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El Señora Costa Rica es un certamen que se lleva a cabo con el propósito de recaudar fondos y brindar apoyo solidario a la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo que asiste a niños y jóvenes con enfermedades terminales o que enfrentan condiciones críticas de salud.

La actual Señora Costa Rica se llama Angélica Arias.