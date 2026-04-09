Marisol Soto mostró lo grande y guapa que está su hija Nicole Volio

Marisol Soto compartió fotos del recuerdo para celebrar los 27 años de su hija, Nicole Volio. (Instagram/Instagram)

Marisol Soto enterneció a sus seguidores al compartir unas imágenes muy especiales de su hija, Nicole Volio, quien este 8 de abril celebró sus 27 años y dejó a muchos sorprendidos por lo grande y guapa que está.

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Por medio de su cuenta de Instagram, la comunicadora compartió varias fotografías para felicitar a su hija en esta fecha tan especial.

Entre las imágenes, incluyó algunas de cuando Nicole estaba pequeñita e incluso una en la que ambas aparecieron como portada de la revista Perfil, lo que despertó mucha nostalgia entre sus seguidores.

Con fotos muy especiales, Marisol Soto celebró un año más de vida de su hija Nicole Volio. (Marisol Soto /captura)

Nicole Volio cumplió 27 años y su mamá aprovechó para mostrar cuánto ha crecido. (Marisol Soto /captura)

Pero más allá de las fotos, lo que también llamó la atención fue el amoroso mensaje que Marisol le dedicó a su hija, dejando ver lo orgullosa que se siente de la mujer en la que se ha convertido.

Así celebró Marisol Soto el cumpleaños 27 de su hija Nicole Volio. (Marisol Soto /captura)

“Feliz cumpleaños, macha preciosa. Un 8 de abril llegaste a mi vida. Viniste a enseñarme el amor más puro, más real, más infinito. Hoy doy gracias a Dios por tu vida. Me siento orgullosa de la mujer en la que te has convertido, fuerte, hermosa y llena de propósito. Confía en tu camino porque Dios ya escribió una historia maravillosa para vos. Te amo infinitamente”, escribió la guapa.

La hija de Soto cumplió 27 años. captura (Marisol Soto /captura)

La publicación no tardó en llenarse de reacciones, ya que más de uno comentó lo linda que luce Nicole y lo rápido que ha pasado el tiempo.

Sin duda, el cumpleaños número 27 de Nicole Volio se convirtió en una fecha muy especial para Marisol Soto, quien no dejó pasar la oportunidad de expresarle públicamente todo el amor que le tiene.