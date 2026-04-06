Marisol Soto mostró su versión noventera y dejó claro que su belleza sigue intacta

Marisol Soto sacó varias fotos suyas del baúl de los recuerdos. (redes/Instagram)

La exreina de belleza Marisol Soto se montó en la ola de la nostalgia y dejó a más de uno con la boca abierta al compartir varias fotos de cómo lucía en los años 90.

La exmiss Costa Rica Mundo 1992 decidió sumarse a la dinámica en redes sociales de recordar el pasado y sacó del baúl de los recuerdos unas imágenes que dejaron clarito que su belleza viene desde siempre… y que prácticamente no ha cambiado nada.

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Marisol Soto mostró cómo lucía en los años 90's

En las fotos, Soto aparece en su etapa de juventud, cuando empezaba a brillar en el mundo de los certámenes, luciendo una imagen fresca, elegante y con ese porte que la llevó a representar al país a nivel internacional.

“Mami, ¿cómo eras en los 90’s?”, escribió junto a la publicación, a lo que ella misma respondió: “Los 90’s y su gran magia. ¡¡¡Wow!!! Así era yo jovencita”.

Marisol Soto sigue casi igualita que cuando ganaba concursos de belleza en los años 90. (redes/Instagram)

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de seguidores que quedaron sorprendidos con las imágenes, destacando que los años parecen no haber pasado por ella y llenándola de halagos por su belleza y estilo.

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Marisol Soto fue miss Costa Rica Mundo 1992 y su belleza la llevó a representar al país en varios certámenes. (redes/Instagram)

Sin duda, la exreina demostró que el tiempo puede avanzar, pero hay cosas —como su elegancia— que simplemente no pasan de moda.