Marisol Soto contó cómo sigue de su salud tras reconocer la dura menopausia que enfrenta

A casi dos meses de hablar, públicamente, sobre lo mal que la pasaba debido a la menopausia, Marisol Soto contó cómo sigue y qué ha hecho para sentirse mejor de salud.

La exreina de belleza confesó a mediados de setiembre que, a veces, sentía que no podía más por todo lo que experimentaba en esta etapa, que la sorprendió a sus 52 años.

“Estoy pasando por una menopausia fuerte (...). Me ha hecho sentir triste, porque son muchos cambios de ánimo, dolores de cabeza, todo se me olvida, no duermo bien, me despierto como tres o cuatro veces en la noche, y ya no me puedo volver a dormir. Los famosos calores son terribles, se me duermen las manos, me dan muchos calambres”, dijo Soto hace unas semanas.

Marisol Soto habló de cómo sigue de su "dura" menopausia

“Estoy estable”, asegura Marisol

Este lunes, Mari volvió a tocar el tema luego de que una seguidora le consultara cómo seguía de los cambios hormonales típicos en mujeres de su edad, y ella habló sin filtros, una vez más, sobre cómo está y lo que está haciendo para sentirse mejor.

“Les estoy recopilando toda la información para que a ustedes les pueda servir”, dijo antes de adelantar dos cosas que ha venido haciendo para paliar la situación.

“Estoy estable. Esta semana tengo citas con algunos doctores que me están ayudando. Estoy tomando Glicinato de magnesio, no citrato, y ha hecho que no me despierte tanto por las noches. También estoy tomando vitaminas naturales. Estoy estable, aún no bien del todo, tengo altos y bajos”, agregó Marisol.

Marisol Soto, de 52 años, reconoció hace casi dos meses que la menopausia le pegó durísimo. Fotografía: Instagram Marisol Soto. (Instagram/Instagram)

“No están solas”, dice a otras mujeres

La expresentadora de televisión dijo a las mujeres que no están solas en esta etapa de la vida y prometió que pronto pasará más recomendaciones a quienes enfrentan una situación tan ruda como la que vivió ella.

