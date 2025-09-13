Farándula

Marisol Soto se sincera sobre difícil situación personal: “A veces siento que no puedo más”

Marisol Soto abrió su corazón para hablar de la etapa que ninguna mujer se puede saltar y de todas las situaciones de salud que enfrenta por eso

Por Manuel Herrera
Marisol Soto.
Marisol Soto cumplirá 53 años en diciembre próximo. Fotografía: Instagram Marisol Soto. (Instagram/Instagram)

Marisol Soto abrió su corazón en las últimas horas para hablar con total sinceridad sobre una difícil situación personal que pasa y que ha puesto su salud y bienestar contra la pared desde hace algunas semanas.

Por medio de varias historias de Instagram, Soto habló de que enfrenta una menopausia bastante ruda, que la ha hecho sentir tan mal que hasta ha sentido que no puede más. Mari tiene 52 años y en diciembre cumplirá los 53.

Según la exreina de belleza, desde hace días quería contarle a la gente sobre lo mal que la está tratando la menopausia, una de las razones por las que ha mermado su presencia en redes y ha restado revoluciones a su vida cotidiana.

“Creo que es una etapa natural y muy personal, pero que me ha hecho sentir a veces que no puedo más. A veces no me siento al 100 por ciento. Yo soy muy activa, muy de hacer y demás y sigo haciendo y no he parado de trabajar, pero no con el mismo ánimo”, reconoció Soto.

“Estoy pasando por una menopausia fuerte que me ha hecho replantearme muchas cosas. Me ha hecho sentir triste porque son muchos cambios de ánimo, dolores de cabeza, todo se me olvida, no duermo bien, me despierto como tres o cuatro veces en la noche y ya no me puedo volver a dormir. Los famosos calores que son terribles, se me duermen las manos, me dan muchos calambres”, destacó Mari.

Mencionó que en los próximos días tiene un viaje internacional largo, pero que le comentó a sus hijas que no se sentía con la fuerza para hacerlo. Aún así, dijo, no puede cambiar los planes.

“Es un viaje largo y yo le decía a mis hijas que no me siento capaz y para que yo diga eso, de verdad que tengo que estar muy mal”, aceptó.

Marisol Soto se sincera sobre difícil etapa que vive

Como es tan positiva, Mari le está buscando el lado amable a la situación y dijo que se está tomando tiempo para ella, para sentirse y escucharse y así, no exigirse tanto.

“Ya no puedo hacer ni la mitad de lo que hacía cuando tenía 20, 30 y hasta 40 y que esto pase está bien, entonces no exigirme tanto”, dijo.

Sugirió a las mujeres que pasan por la misma situación de ella buscar ayuda con profesionales y familiares para transitar una etapa que ninguna mujer se puede saltar.

Marisol SotoMenopausia
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

