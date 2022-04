40 curiosidades de la Media Docena a 40 años de haberse conocido

En "Juntos y Revueltos" muestran una comedia un poco diferente a la acostumbrada. Cortesía.

La Media Docena marcó una época en el humor en nuestro país, conquistando escenarios desde el teatro, la tele y el cine.

Pero, ¿qué tanto sabemos de sus integrantes?, ¿sabía usted que viven juntos, pero no revueltos?

En esta nota le contamos 40 curiosidades de la Media Docena, aprovechando que Daniel Moreno, Mario Chacón y Erik Hernández cumplieron 40 años de conocerse.

1- Desde la escuela: Daniel Moreno, Mario Chacón y Erik Hernández estuvieron toda la época escolar y colegial en el Saint Francis, en Moravia. Eso fue pura coincidencia, pues Mario es de Guadalupe, Erik de Tibás y Daniel de Moravia, entonces el cole les quedaba en un punto intermedio a los tres.

Daniel Moreno y Mario Chacón no se llevaban pero el humor fue uniendo sus caminos. Cortesía

2- No se llevaban: Moreno y Chacón al principio no se llevaban, debido a que el primero era un poco rebelde y cada vez que el profesor salía de clases, él se levantaba a poner en la pizarra: “Viva Saprissa” y como Mario es tan herediano, o lo cantaba o borraba lo que su compa escribió.

“Daniel fue el que inventó la suspensión en la primaria, nunca antes habían suspendido a alguien hasta que llegó él”, recordó Mario.

3- Cambió: Daniel Moreno se reformó en los años finales de colegio, pues hasta terminó siendo el presidente de la clase y del Saint Francis.

4-Durísima: El primer recuerdo que tiene Erik de Mario es que tenía una bola de fútbol que era muy dura y que le quebró una uña cuando la pateó.

5-Campeones: Fueron campeones de un torneo del cole de fútbol sala, en donde Hernández era el portero, Mario jugador y Daniel el técnico... (Iñaki Alonso 2.0).

6-Show: El origen de la Media Docena se dio cuando los tres estaban en cuarto año del colegio, para el montaje de un show de variedades que planearon Daniel y Mario, luego le pidieron ayuda a Erik para que les echara una mano con la música.

7-Pasados: Los tres se dieron cuenta que les gustaba el humor, pero era un poco pasado de tono, incluso estudiaban matemáticas con ejemplos que si los tatas se hubieran dado cuenta que los usaban, la amistad no hubiera perdurado.

Daniel Moreno y Erik Hernández son compas desde que las pantalonetas parecían bóxers. Cortesía.

8-Unión: Cuando estaban en la UCR, Daniel y Mario crearon el proyecto la Media Docena menos 1, junto con Édgar Murillo (ya no es parte), con el cual se presentaban en algunos bares con su show de humor. Cuando iban a presentarse por primera vez en teatro (1999), reclutaron a Erik, para que de nuevo les ayudara con temas musicales, pero solo en eso, pues él en ese momento no era tan gracioso como ahora.

Édgar Murillo se salió en octubre del 2021. Foto: Instagram

9- Esperando la plata: El primer show fue el 29 de octubre de 1994 en una fiesta de Halloween. Cobraron 30 mil colones y todavía no les han pagado.

10-Otros más: Cuando se llamaba “La Media Docena menos 1″ también estaban en el grupo Luis Carlos Cañizales y Gabriel Salas.

11-Tele: En el 2005 les apareció la oportunidad de llevar su trabajo a Teletica, por lo que Erik se unió al grupo como un integrante más, pues antes solo era contratado de vez en cuando.

12- Pagó: Erik comenzó con pequeñas intervenciones y luego terminó hasta con personaje. Después lo incluyeron en la sociedad, pagó una cuarta parte de lo que habían invertido y le dieron la misma cantidad de acciones. Lo mismo ocurrió con Édgar Murillo, quien se salió el año anterior y le dieron lo que le correspondía, pues el proyecto va por partes iguales.

13- Mucho tiempo: Desde que salieron al aire por primera vez, hasta la fecha, han estado cerca de quince años y medio en televisión, únicamente hicieron una pausa de un par de años para grabar las películas Maikol Yordan 1 y 2.

14-Diferentes: Ellos consideran que uno de los secretos del éxito del grupo es que han podido explotar los diferentes gustos y habilidades que cada uno tiene y los usan a favor de todos.

15-Un montón: La cumbia metalera tiene más de 20 millones de reproducciones en plataformas de diversas partes del mundo, y la mayoría de gente no sabe que es de La Media Docena.

16-Sin broncas: Cuando ha habido alguna diferencia, dicen que tratan de que medie la lógica, entendiendo que todos quieren lo mejor para el grupo.

17- Vecinos: Desde el 2012 todos viven en una misma propiedad que compraron en Santo Domingo de Heredia, la cual iba a ser usada para unos proyectos que tenían, pero terminó siendo dividida para que todos pudieran tener su casa propia.

18- Puerta abierta: Esa confianza que les da vivir con los compas les permite tener siempre las puertas abiertas de sus chozas, así que si alguno necesita un poquito de azúcar, huevos u olvidó algún artículo, el otro tiene permiso de entrar y agarrarlo.

19- No quiso: En el momento que dividieron la propiedad, Édgar no quiso entrar al negocio, pues él deseaba vivir en otra zona.

20-Invisible: A Erik lo vacilan con que es el invisible del grupo, ya que en muchas ocasiones el público no lo reconoce, incluso, en algún momento le llegaron a ofrecer entradas para el propio show que iban a dar.

La cumbia metalera fue un verdadero pegue y lo sigue siendo. YouTube.

21- Distinto: Con el programa Juntos y revueltos buscaron hacer comedia diferente a la acostumbrada, ya que no va dirigida a niños, sino a un público más adulto.

22- Inspiración: El espacio, que se transmite los viernes a las 8:30 p. m., en Teletica, fue inspirado en series como Friends, Seinfield y How I Met your Mother, que son amigos adultos que van pasando diferentes situaciones.

23- Del barrio: La serie la graban en el bar Artisan Brew, el cual queda en Santo Domingo de Heredia, para buscar un escenario más realista a lo que van contando.

24- Sorprendidos: Ellos aseguran que les alegra para bien la gran respuesta que han tenido con su nuevo show, ya que desde los primeros capítulos mucha gente se ha apuntado con los personajes, algo que pensaron que costaría un poco más.

25- Solo uno: De los tres, el único que no tiene hijos es Mario; Daniel es padre de Sol, de cinco años y Erik tiene dos, Ignacio de 12 y Elena de 9.

26- Éxito: Hasta el momento, la Media Docena ha creado tres películas, las cuales han sido un pegue en los cines de Costa Rica y hasta el extranjero. Pero, sin duda, la que se lleva todos los aplausos es “Maikol Yordan, de Viaje Perdido”, la cual tiene el récord de ser la película más vista en las salas de cine en la historia de nuestro país.

27- Evolución: Los integrantes de la Media Docena afirman que como se conocen desde carajillos, identifican que no han cambiado en esencia, pero sí han mejorado las cosas en las que no tenían interés o no eran tan buenos.

28- De todo: Además de hacer humor, Daniel es productor audiovisual, Erik músico y Mario tiene su propio programa de radio.

29- Paciencia: La tercera película “Mi papá es un santa”, se estrenó en noviembre del año anterior, aunque en un principio estaba pactada para el 2020, pero por la pandemia se atrasó.

30- Las chicas: En “Juntos y Revueltos” hay una Erika, una Daniela y una María.

31-En un té: Los integrantes originales de La Media Docena se reunieron informalmente por primera vez en el Baby Shower de un sobrino de Mario para interpretar la obra “El Rey Enamorado” de Les Luthiers, grupo al que admiran y en el que se inspiraron durante mucho tiempo.

32- Pegaron más: Los personajes más conocidos de cada uno son Maikol Yordan (Mario), Demasiado Honesto (Daniel) y Enrique Palacios (Erik).

33- Del tata: Las interrupciones de Enrique Palacios están inspiradas en el papá de Erik.

34- Cambiaron: Inicialmente, del Chef Armando iba a ser el charlatán y Marco Ferlini el amargado.

35- Legado: El papá de Mario y el papá de Daniel también fueron compañeros en la escuela.

36- Recuerdo: Adal Ramones es el villano de la primera película y lo contactaron gracias a un amigo que tenían en común, el guionista del programa Derbez en cuando, Gus Rodríguez, quien falleció hace dos años.

37-Famosos: Además del mexicano, el grupo ha creado amistad con famosos de humor y la actuación en Latinoamérica como Angélica Vale, Lalo España, Ivonne Montero y el colombiano Lokillo Florez, conocido por su personaje “Rastacuando”.

38- De Facebook: La Media Docena tiene más de 528 mil seguidores en Facebook, pero apenas 23 mil en Instagram. El mismo Mario Chacón tiene más del doble, en esa última red social, con 51 mil.

39- La pulsearon: En el año 2006 participaron en los Premios Emmy Internacionales, logrando meterse entre los 7 primeros puestos, pero el ganador en su categoría fue la serie inglesa Little Britain.

40- Por todo lado: Maikol Yordan, de Viaje perdido, fue filmada en Costa Rica, México, Inglaterra, Italia y Francia y su secuela, La cura lejana, en Tiquicia, Países Bajos, Grecia y Egipto. La casa del protagonista está ubicada en San Isidro de Heredia.