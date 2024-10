A Berny Madrigal le llueven piropos por enseñar los cuadritos, ¿qué dice su esposa?

Berny Madrigal y su bailarina Alhana Morales siguen destacando en Mira quién baila.

A Berny Madrigal le pasó doble factura el bailar el hip hop de la forma en que lo hizo en la sexta gala de Mira quién baila (MQB).

Primero, porque al salir en la segunda coreografía sin camisa le llovieron piropos en redes sociales y segundo, porque quedó con una lesión en su hombro derecho.

La salvada es que con la primera no tiene mucho problema, porque asegura que su esposa Magaly Alfaro no es nada celosa, pero con lo de la lesión sí, ya que no pudo ensayar este lunes como se debe.

Berny Madrigal se lesionó el hombro en la sexta gala de MQB

El productor de eventos contó que fue la misma producción que le eligió el vestuario para el hip hop y lo que le dijo su señora al ver que más de una en redes sociales y frente a la pantalla deseaba tocar esos musculotes.

“La producción le dice a uno los vestuarios y tocó enseñar (risas). Mi esposa no me dice nada, ella sabe que uno está metido en esto y dicen que ‘el que es mandado no es culpado’, entonces toca aguantar y solo espero que a la gente le haya gustado en casa”, mencionó.

LEA MÁS: Berny Madrigal sorprende con sensual sesión de fotos y confiesa si volverá al modelaje

Estos son solo algunos de los piropos para Berny Madrigal tras bailar sin camisa en Mira quién baila (MQB).

“¡Uy Berny, qué bárbaro! Dichosa Alhana. Papasito”. “Verlo sin camisa fue lo mejor”, “Ahora sí se le salió el Berny de los ladies night”, “Bastante saludable Berny, juré que me iba a dar algo”, fueron solo algunos de los comentarios que dejaron tras su presentación sin dejar de mencionar el montón de corazones y fueguitos.

“No te puedo decir que a uno no le gusta que le den piropos, quiere decir que uno se ve bien. La verdad es que ahorita me siento bien con mi cuerpo y con mi mente y eso es bueno que se transmita a la gente”, dijo.

Hijo se le volcó

El exmodelo explicó que, en cuanto a su lesión, le dijeron que se jodió el manguito rotador y que por el momento deberá estar con puros medicamentos, esperando que el dolor mejore para estar en la siguiente gala.

“En la alzada final no sé cómo que agarré mal a Alhana y me jodí el manguito rotador del hombro. Ayer mismo (domingo) terminando la coreografía fui donde el fisioterapeuta, me vio la doctora y me inyectó para el dolor, ando empastillado y bueno, lo que hemos hecho es que hoy (lunes) marqué las coreografías del domingo, sin hacer alzadas ni nada, porque sí me molesta un poco, aunque amanecí un poco mejor, sí me toca tener los cuidados necesarios porque me dolió bastante. Ayer ni podía mover el hombro, me asusté bastante en realidad, pero gracias a Dios ya va mucho mejor”, explicó.

Berny Madrigal y su bailarina Alhana Morales bailaron también bachata en la sexta gala.

En la gala de este domingo, el exparticipante de Combate llevó a su hijo menor Alexandro al camerino para que conociera a sus compañeros, pero en especial a Libni “Mimi” Ortiz, pues según contó, es su favorita de las mujeres concursantes.

“Se me volcó, dice que le gusta Mimi y que baila muy bien, entonces ahí estaba como loco conociéndolos”, agregó.

Berny Madrigal no puede practicar alzadas tras la lesión que sufrió el domingo. Fotografía: Lilly Arce

Este otro domingo ellos bailarán quickstep y reguetón así que sus admiradoras se seguirán dando gusto viéndolo menear ese tonificado cuerpo.