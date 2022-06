A Christian Sandoval, Yashin Quesada y Eduardo Castillo los detuvieron en Catar

Christian Sandoval aclaró que en ese mercado han ido a grabar en otras ocasiones así como otros colegas pero hasta ahora se los prohibieron. Instagram

A Christian Sandoval, Yashin Quesada y Eduardo Castillo, periodistas costarricenses, le pasó una anécdota en Catar que jamás olvidarán.

Los comunicadores tienen varios días de estar allá para cubrir el partido de repechaje de la selección nacional contra Nueva Zelanda.

Según contó Sandoval, este lunes en el programa De boca en boca, a los tres los detuvieron por grabar en el mercado Souq Waqif, donde solo se puede hacerlo con un permiso que ellos sí tenían.

El director de Teletica Radio dijo que un oficial les impidió seguir grabando y los hizo recoger todos los chunches.

“Nosotros estamos acá con todas las de ley, tenemos un permiso especial de la FIFA, un permiso que nos permite a nosotros poder grabar en sitios públicos, igual que aquí donde estamos en estos momentos dentro del estadio, pero fuimos al mercado, al mercado donde ha ido Morgan, donde ha estado ahí con todos los ticos, lo que pasa es que hay un chip cultural que yo creo que hay que ir viendo si en estos meses se puede cambiar, no todos los cataries están preparados para recibir el mundial como tal.

“Nos encontramos un oficial de seguridad que se cerró en que no podiamos (grabar), al final nos dijo que quitaramos el equipo, nosotros lo quitamos, dejamos de grabar y cuando nosotros pensábamos que ya íbamos para afuera, ya todos campantes, nos agarró y nos dijo: ‘no, no, no’, no es que se van, ‘vengan’, y nos llevaron detenidos a la comisaría”, relató el periodista.

[ Periodista Christian Sandoval volvió a las canchas y sus compañeros están felices ]

Los empleados de Teletica vivieron una acongojante situación con un oficial de Catar. Instagram

Los periodistas permanecieron como media hora en la comisaria del mercado hasta que por suerte llegó otro oficial que sí hablaba inglés y entendió los documentos que ellos presentaron desde el inicio.

Eso sí, en ningún momento les pusieron las esposas ni los encerraron como tal, sino que no los dejaron salir hasta que no se resolviera la situación.