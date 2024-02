A Davis Núñez le pasan diciendo que parece mujer por su pelo largo, sin saber el especial motivo por el que lo tiene así

Davis Núñez tiene el rol de co-presentar 'La Matraca'. Foto: Davis Núñez para LN

El joven comediante Davis Núñez contó que no hay día en que no reciba un comentario en sus redes sociales de que parece una mujer por usar el cabello largo.

Además, le escriben que parece un travesti, que le dé de comer al peluquero o que cuando lo ven de espaldas lo confunden con una mujer y por eso no lo saludan.

El presentador de La Matraca, de Repretel, decidió explicar la razón por la que usa su larga cabellera, pero antes quiso dejarle algo muy claro a sus seguidores de redes sociales.

“Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decirte: ‘te ves feo con el cabello así’, ‘te ves fea con esa ropa’. La única persona que tiene que sentirse cómoda consigo misma eres tú y nada más”, dijo.

Davis después explicó que para empezar, “no me da la gana cortármelo” y segundo, porque los colochos se los heredó su papá, quien falleció en junio del 2021, víctima de covid-19.

Él contó que su padre, Otto Núñez, también anduvo así “mechudo” en su época de juventud y que él era uno de los que más se lo cuidaba cuando le empezó a crecer.

“Ya no tengo a mi papá conmigo, pero él siempre en vida me decía: ‘Davis, no se corte el pelo güevón, téngalo largo, cuidado, verdad’, y me cuidaba muchísimo el pelo, entonces en honor a mi papá que tanto le gustaba la idea de tener un hijo mechudo, no tengo porqué cortármelo. Me siento bien así”, mencionó.

El humorista agregó que nunca se imaginó tener que dar una explicación del por qué no se corta el pelo, pero que ya lo tiene cansado tanto mensaje sobre lo mismo.

Desde que estaba en el colegio el alajuelense usa el cabello largo y en los programas que ha participado en Repretel nunca ha tenido problemas de salir así “mechudo”, como dice él.