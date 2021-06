“Yo pensaba que iba a estar en medios de comunicación hasta que tuviera unos treinta años, porque pocas veces se ve a un joven de veinte frente a una pantalla de televisión. Ahora me veo con 23 años y he logrado estar en diferentes programas en los que siempre había soñado estar, y comprendo que esas cosas las conseguí muy pronto para que mi papá me viera. Él soñaba con verme siendo presentador y haciendo humor, él era mi fan número uno”, dijo el vecino de San Pedro de Poás, de Alajuela.