A Diego Bravo le “pica la lengua” por hablar algo de Mira quién baila, ¿será de Lynda Díaz?

Diego Bravo parece que sí va a soltar la lengua con chismes de Mira quién baila. (Instagram)

Algo bien claro dejó Diego Bravo este viernes: Teletica no le tapó la boca para hablar de ciertas cosas de Mira quién baila (MQB) ni de la farándula en general; él se la tapó solito.

Según explicó, por respeto al proyecto y porque es profesional, prefirió bajar su tono mientras participaba en el programa, pero una vez se acabe, parece que viene con todo.

El youtuber reconoció este viernes que hay un tema del que la gente quiere saber y aunque le “pica la lengua” por hablar sobre eso, será hasta después del domingo.

Bravo no mencionó de qué se trata, pero podría ser el de la controversia que enfrenta con Lynda Díaz, y por el que este viernes recibió amenazas de demanda de parte de la exmodelo y de su esposo, Anthony Alfonso.

Diego dijo eso en una transmisión que hizo en Instagram este viernes y en la que evitó referirse a las advertencias que le hizo Díaz minutos antes. Él estaba con uno de los sorteos que realizó para sumar votos para la final del reality de baile.

Diego Bravo en su presentación en la semifinal de Mira quién baila, el domingo pasado. (Lilly Arce)

En medio de eso, Diego respondió una pregunta que lo cuestionaba si era cierto que después del programa iba a hablar de la experiencia y las polémicas de MQB, algo que confirmó.

“A ver, les voy a contar algo, a mí en ningún momento el formato o el canal me han prohibido hablar de cosas. A mí me contrataron; lógicamente, sé que tengo que comportarme de cierta manera porque soy profesional en lo que hago cuando lo hago; entonces perfectamente, he podido hablar desde hace mucho rato, desde el día uno, muchas cosas que pasan adentro y demás. No lo he querido hacer porque, como les dije antes, mi enfoque siempre ha sido bailar”, mencionó.

“Para chismes y demás tengo mis videos, mi canal, mis desmadres, pero en este momento estoy enfocado en MQB. ¿Si después de MQB haré un video hablando sobre cosas que pasaron y demás? Es probable, sí. Estoy en todo el derecho de hacerlo y hacer un video no quiere decir que tengo que hablar mal de la gente o contar cosas malas, en realidad puede que abarque muchas cosas un video hablando sobre MQB”, continuó.

Entre las cosas de las que hablaría, mencionó “experiencias, cosas buenas, problemas, algún pleito por ahí” y cosas que no salieron en redes o trascendieron a la prensa.

¿Será sobre Lynda Díaz de lo que hablará Diego Bravo tras Mira quién baila?

“Lo podría comentar, pero de aquí al domingo no van a ver nada de eso. Después del domingo no sé nada porque ya saben que regresa su Diego personaje. Hay un porcentaje muy alto de que saque un video hablando eso y sé qué es lo que ustedes quieren saber y creánme que me pica la lengua por poder contar yo las cosas desde mi versión, desde mi punto de vista”, terminó.

