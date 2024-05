A Diego Bravo se le fue la mano con una pesada broma que le hizo a su mamá

Diego Bravo, le pegó tremendo susto a su mamita. (Instagram)

Diego Bravo casi “mata” de un susto a su mamita con una broma que le hizo.

El creador de contenido les mostró a sus seguidores la vacilada que le pegó a la señora, diciéndole que se había inundado la casa de cucarachas, pero la verdad es que lo que le mostró fue un filtro de cucarachas.

“Mi casa está llena de cucarachas, broma a mi mamá porque se la creyó”, comentó en el clip.

En el video, Bravo se ve llorando y muy preocupado por la situación que supuestamente está viviendo, por eso le pregunta a su mamá que le dé una solución para acabar con el supuesto cucarachero, ya que él no sabía qué hacer.

Cuando la señora se dio cuenta de que todo era una broma, Diego salió rascando por la regañada que le pegaron.

“Hágame el favor y no me vuelva a hacer esas bromas, porque uno se preocupa por todo lo que les pasa a ustedes, y usted me manda eso, yo estaba a punto de ir a ayudarle, y eso no se hace, hágaselo a los demás, pero a mí no me haga eso porque no me gustó. Me llevé un susto al ver el cucarachero”, comentó la señora bien molesta en un mensaje de WhatsApp.

Este fue el filtro con el que Diego Bravo vaciló a su mamá. Captura

Varios de sus seguidores, al ver la pesada broma, reaccionaron: “¡Qué grosero asustarla así!”, “Ya luego su mami, le da con la chancleta, ja, ja, ja”, “¿Y si padece del corazón?”, “¡Qué pecado!”.