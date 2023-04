A ella le dijeron que se parecía a Megan Fox y ahora gana miles de dólares en OnlyFans

Taylor Ryan se hace pasar como la doble de Megan Fox en OnlyFans y gana millones. Instagram

En los últimos días la joven Taylor Ryan causó revuelo en las redes sociales por su extraordinario parecido con la actriz Megan Fox.

Ella aprovechó esta oportunidad para incursionar en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, en la que recreó varias escenas de la famosa estrella de Transformers.

La británica, de 25 años, se hizo muy popular por compartir varias fotos en las que muestra su semejanza con Fox. Allí luce su cabello negro, piel bronceada, pómulos bien marcados y ojos azules.

Ryan, quien cuenta con 55 mil seguidores en su cuenta de Instagram, comenzó a adquirir fama en los últimos meses. Todo comenzó cuando le ofrecieron recrear el papel de “Mikaela Banes” de la famosa franquicia Transformers.

“Una vez alguien me pidió que me pusiera el mismo atuendo que usa Megan Fox, un sostén y shorts de mezclilla para doblarme sobre el capó y abrirlo. Pagaron 300 dólares por ello”, según explicó el medio Times Now.

Megan Fox es una de las actrices de Hollywood más hermosas. AFP (ANGELA WEISS/AFP)

La influencer aprovechó su “parecido” y reactivó su perfil en OnlyFans, que había creado hace cinco años, mientras trabajaba como chofer para Amazon y barista para la cadena de cafeterías Costa.

Así las cosas, la mujer empezó a ganar alrededor de 30.000 mil dólares por mes y detalló que nunca pensó que sus fotos y videos tuvieran tanta acogida por el público y ganara tanto dinero en tan poco tiempo.

En declaraciones para la agencia de noticias británica SWNS, Ryan admitió que empezó a imitar el estilo y maquillaje característico de la actriz después de que sus amigos y familiares señalaron su parecido extraordinario con la estadounidense.

La británica se arregla para parecerse aún más a Megan Fox. Instagram

“Es un poco ridículo cuando digo que me parezco a Megan Fox; quiero decir, es Megan Fox. Pero la gente en TikTok comenzó a decirlo y a comentar mis publicaciones. Una vez que comenzaron a llegar los comentarios, comencé a usar más extensiones de cabello y a usar un ojo de gato”, dijo al servicio de noticias británico.

Además, reveló en la entrevista que trabajó bastante duro en su perfil de OnlyFans. Aunque aseguró que es lucrativo, admitió que es un trabajo que requiere de tiempo y dedicación.

Como creadora de contenidos, Taylor explicó que trabaja hasta altas horas de la noche, a veces hasta las 4 a. m , todo esto para estar constantemente activa y conectada con sus fanáticos: “Las trasnochadas apestan. Es la sensación de que ya tenés que estar siempre pendiente y comprometida con la página”.

La joven aseguró que hasta el día de hoy no tuvo ningún inconveniente legal con el equipo de la actriz por recrear sus emblemáticas escenas. Además, afirmó que está muy emocionada por su proyecto.