La opinión del manudo: Parece increíble que este equipo tenga ocho partidos sin perder

"Si no podemos ganar, no perdemos", se volvió la frase favorita de muchos en Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nación)

¡Hola manudos! Una columna más que puedo compartir con ustedes, pero qué increíble que tenga que decir que Guima nos tiene invictos desde que llegó al banquillo rojinegro.

Debo decirlo así porque es la realidad, pero que guste, que convenza el nivel mostrado de parte del equipo, ya es otra cosa. En realidad, a mí no me genera nada de expectativa el nivel que muestra el equipo durante los juegos, pero sí debo rescatar que Guimaraes mueve la banca cuando un partido se le complica y logra de nuevo nivelar las acciones.

Y es que es así, esa es la palabra, “nivelar”, no es superar al rival donde importa, en el marcador, por supuesto, no puedo mentirles. No estoy contento, esperaba un poco más de profundidad y de riesgos para buscar los tres puntos en cada partido. No creo que a alguien le ilusione el fútbol que juega La Liga.

“Si no puedes ganar, no lo pierdas”, se ha convertido en la frase de este equipo para los partidos, quiero hablar de fútbol y no de las situaciones extracancha que se han venido dando desde la semana pasada, entiendo que el equipo no está en su mejor forma física por los últimos acontecimientos, pero no está demás en decir que somos un equipo lento y que permite demasiada tranquilidad en los defensas contrarios, dependemos mucho de las individualidades y eso no está bien.

Faltan solamente dos fechas, parece que podemos clasificar, pero con demasiada dificultad y eso no genera confianza en la afición, me dirán que los partidos de las semifinales son los que importan y que otros equipos han salido campeones jugando igual o peor que este Alajuelense que hemos visto en los últimos seis partidos del torneo nacional.

Siempre tenemos la fe de conseguir el campeonato como sea, ya sea jugando así o muchísimo peor, pero realmente no se siente que seamos un equipo que tiene ocho partidos consecutivos sin perder.

Twitter: @JBoban17

Instagram: @JBoban17

Facebook: JBoban17

Twitch: JBoban17_

TikTok: JBoban17

Johan Guerra Z.

Creador de Contenido

JBoban17