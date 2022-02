A Eloy Mora y su esposa Karina Conejo los pescó el ómicron (Video)

El actor Eloy Mora empezó con los síntomas este lunes. Instagram

Los actores Eloy Mora y su esposa, Karina Conejo, no pudieron librarse del covid-19 a pesar de que ambos ya están vacunados.

La primera que empezó con los síntomas fue Kary, quien por más que se aisló y se fue a dormir lejos de su esposo y de su hija, siempre los contagió.

Este lunes, el famoso “Chico loco” se empezó a sentir mal de salud, mientras que ella dice sentirse mucho mejor y que “el bicho al fin está dejando su cuerpo”.

Es decir, mientras uno va saliendo de la enfermedad, el otro apenas está empezando a experimentar lo que la otra vivió la semana pasada.

Karina dice que por dicha su hija se ha sentido muy bien. Instagram

La hija de ambos, Fiorella, de 13 años, hasta el momento se ha sentido bien.

Eloy contó que le ha dado un poco de dolor de cuerpo y que anda algo flojillo de la panza. El hecho de estar vacunados habría disminuido la gravedad.

“Kary estuvo mal la semana pasada, ya se ha sentido un poco mejor, pero hoy ya fui yo el que me siento un poco decaído y yo no sabía que esta versión del virus (ómicron) lo manda a uno al servicio a cada rato”, contó el también fotógrafo.

El domingo el actor hizo un video muy vacilón en su cuenta de Instagram, en el que usó un efecto y se caracterizó de anciano para contarle de forma jocosa a sus clientes que por estos días no iban a poder trabajar porque debían guardar cuarentena.

Creyó que era alergia

Karina, por su parte, nos contó que los síntomas le empezaron el miércoles anterior, en horas de la noche, y que en un principio creyó que se trataba de una simple alergia.

Sin embargo, el jueves cuando se despertó empezó con “dolor de garganta, tos, dolor de cuerpo, cansancio y sudoración”.

Al ver que no se sentía bien se fue a hacer la prueba y un día después le confirmaron que había dado positivo al virus.

Eloy hizo un video transformado en un viejito para contar que su esposa había dado positivo sin imaginar que él también. Instagram

“He tratado de aislarme, de no ver gente, estar acá en la casa acostadita. Me da mucho, mucho sueño eso sí, ha sido como muy constante, como fatiga, me despierto después de dormir y toda la noche quiero dormir otra vez, así he pasado hasta hoy que ya amanecí un poquitillo mejor”, mencionó la actriz.

Ambos pidieron a la gente que se cuiden más de la cuenta y que no bajen los cuidados sanitarios para que no pasen por lo mismo.

[ Eloy Mora se pone cada vez más fitness y ya ni se parece a “Chico loco” ]