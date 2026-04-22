A Ericka Morera le pidieron un consejo para enfrentar un divorcio y su respuesta fue directa

Ericka Morera se divorció en marzo de 2022 del presentador Mauricio Hoffmann. (Mayela López/Mayela López)

La periodista y creadora de contenido Ericka Morera volvió a abrir su corazón en redes sociales y dejó claro su pensamiento sobre un tema que muchos viven en silencio: el divorcio.

Durante una dinámica de preguntas con sus seguidores, a Morera le pidieron un consejo para enfrentar el divorcio, y su respuesta fue directa y reflexiva.

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Aseguró que un divorcio no debe romantizarse, pero tampoco verse como un fracaso.

“Es un cierre necesario, no el final de tu historia. Permitete sentir, pero no te quedés viviendo ahí”, expresó.

La exparticipante de Mira quién baila (MQB) insistió en que lo más importante es permitirse sentir cada etapa, cuidar la paz mental y rodearse de personas que realmente sumen en momentos difíciles.

Ericka Morera no dudó en dar su mejor consejo para enfrentar un divorcio, dado que ya pasó por ahí. (redes/Instagram)

Además, destacó que, aunque es una situación complicada, también puede convertirse en una oportunidad de crecimiento personal.

“Cuida tu paz, rodeate de gente que te sostenga y toma este momento como una oportunidad para reconstruirte con más claridad, más amor propio y más firmeza. Se sale muy distinto, pero también más fuerte”, dejó claro.

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Morera estuvo casada con el presentador de Teletica Mauricio Hoffman, con quien tiene una hija en común, Zoé, y actualmente mantiene una relación con Rafael Parra.

A lo largo del tiempo, la periodista ha hablado abiertamente sobre su proceso de divorcio, mostrando una imagen de fortaleza y resaltando el valor del amor propio para salir adelante.

Ericka Morera confesó que ya no desea tener más hijos. (redes/Instagram)

Mientras tanto, Hoffman ha preferido mantenerse al margen y no referirse públicamente al tema.

Con sus palabras, Morera vuelve a poner sobre la mesa una realidad que muchas personas enfrentan, recordando que, aunque duela, también puede ser el inicio de una nueva etapa.