A esta hora llegaría Ligia Madrigal a la cima del monte Everest, su esposo nos dio todos los detalles

Ligia Madrigal está a pocas horas de convertirse en la primera tica en llegar a la cima del Everest.

Ligia Madrigal está a pocas horas de hacer historia este 22 de mayo, pues está a metros de ser la primera mujer costarricense en llegar a la cima del monte Everest, en Nepal.

Su esposo Federico Escalante habló con La Teja sobre a qué hora calculan que llegará con la bandera de Costa Rica al punto más alto del mundo.

- ¿Cómo siente al saber que su esposa está a pocos metros de lograr la hazaña?

Son muchas emociones combinadas, las de orgullo, admiración, felicidad, miedo. Se juntan muchas cosas, pero siempre gana la emoción, siempre gana la fe, siempre gana el amor.

El estar con ella no es fácil, tomar estos retos, porque son retos peligrosos, pero a mí me deja muy tranquilo, primero que todo, la preparación que ella tiene, no es una preparación de que se adhiere y ya, son años de preparación y la toma de decisiones de ella siempre son muy certeras. Así como tomó la decisión el año pasado de retirarse en el momento oportuno, eso lo deja a uno muy tranquilo.

La verdad es que estoy tranquilo, sí estoy viendo el teléfono a cada rato porque por ahí es donde yo me comunico, con un dispositivo de la marca Garmin, pero son muy esporádicos (los mensajes), digamos en el trayecto, cuando ella está caminando, ahí no, sino en el momento que ella para o está en los campos base.

- ¿A qué hora recibió el último mensaje de que ya iba para la cima?

El último mensaje fue en campo 4 de que ya iba saliendo y lo recibí aproximadamente hoy a las 6 a. m. (hora tica), son 11 horas 45 minutos que nos llevan adelante en Nepal, entonces eran como las 5:45 p. m.

Estos son los pequeños mensajes que le manda Ligia Madrigal a su esposo durante su travesía por el monte Everest.

LEA MÁS: ¡Ligia Madrigal ya va de camino a la cima del monte Everest!

- ¿Por qué hacen la escalada en horas de la noche?

Porque está más frío, irónicamente entre más frío más seguro y hay menos posibilidades de avalancha, el hielo está más macizo para usar los crampones, el piolet, el pico y también sicológicamente uno tiene menos visión del peligro y eso ayuda un poco, pero principalmente es porque el hielo está más macizo.

- ¿Aparte del guía, con quién más va ella?

Ella va con su sherpa (guía o asistente) y pues hay mucha gente que va exactamente a lo mismo, pero ahí es el sherpa y ella, no más. Ella tiene una empresa que fue la que se contrató para la expedición, que es la que le maneja toda la logística, pero en el momento en que ella empieza desde el campo base al ataque de la cima, están completamente solos ellos dos.

Las decisiones las toman ellos junto conmigo y no existe nadie más. Confiamos en ella y en su toma de decisiones y sabemos que aunque faltaran 50 metros y se tenga que devolver, lo va a hacer porque ninguna cima es más importante que la vida.

Don Federico Escalante explicó que tanto él como su hija y demás familia no para de rezar porque todo le salga bien a su esposa.

- ¿Cuándo calcula que llegue a la cima?

Es un cálculo que no me crean del todo, porque pueden fallarme los cálculos, pero yo calculo que está llegando a cima, si todo se da, si todo se confabula, estaría llegando como entre 6 p. m. a 7 p. m. de hoy, hora de Costa Rica.

- ¿Cómo está en cuanto a su estado de salud?

Está bien de salud, tiene la típica tos de montaña, casi que todo el mundo la tiene, está agotada, sí, pero la misma adrenalina es la que los saca adelante. El agotamiento es normal y sí me confesó que estaba con un poco de miedo, porque la última parte es bastante peligrosa, es parte dé, el que no tiene ansiedad, el que no tiene miedo, nunca subiría las montañas.

El año pasado ella llegó hasta el campo 4 y se retiró, esta vez ya pasó el campo 4 y lo superó, yo calculo que ahorita está en los 8.300 metros de altura.

LEA MÁS: Entre lágrimas, Daniel Vargas anuncia que no podrá cumplir su gran sueño

- ¿Cómo han vivido como familia estas últimas horas?

Somos muy cercanos, bueno, Fernandita (su hija) y yo y, sobre todo, con mi hermana y la familia de mi hermana. También con mis suegros, mis padres ya no están con nosotros, pero yo sé que están ahí arriba protegiéndola, entonces estamos muy unidos, la oración es básica, la fe es básica, pero lo que más me impresiona es la cantidad de gente detrás de Ligia, es impresionante.

Es impresionante en las redes sociales el apoyo, sobre todo de las mujeres, son miles de mujeres y eso me alegra montones.

Ligia Madrigal y su esposo Federico Escalante son muy deportistas, les encanta escalar montañas, andar en bicicleta, practicar atletismo y más.

- ¿Qué piensa de que está a pocas horas de hacer historia?

Yo soy de los que hasta que no suceda, no celebro, yo en este momento celebro cada paso y pido que cada paso lo lleve con bien para que no haya ningún accidente. Lógicamente tengo mi esperanza, mi fe y seguridad de que ella llegue a cima, pero vamos paso a paso, cada vez se acerca más, pero la montaña es la que manda al final del día. Bien puede estar a metros de la cima y pasar algo y tendrá que devolverse, la felicidad la tengo, pero la tengo como guardadilla.

Algo importante es que en el momento que ella llega a cima, si Dios lo permite y todo se alinea, ahí está el 50% de la expedición, porque le hace falta bajar y es muy peligroso.

- ¿Cuánto calculan que dure en la cima y ya se devuelva?

Dependiendo cuánta gente este detrás o delante de ella, pero sí es un promedio de cinco minutos arriba y ya empieza el regreso, que tiene que estar muy bien físicamente y mentalmente porque la misma adrenalina los va a llevar para abajo y la bajada es muy peligrosa también.

Ligia Madrigal intenta ser la primera tica en conquistar el Everest

- ¿En ese regreso se puede tardar cuántos días?

Por lo menos hasta campo 2, por lo menos dura entre tres y cuatro días.

- ¿Ella regresaría al país en qué fecha?

Lo tiene estipulado para el 1 de junio, yo creo que todo se está alineando para que sí esté de regreso ese día.