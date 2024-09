A exnovia de jugador de San Carlos le hicieron esta crueldad afuera de veterinaria en Alajuela luego de rescatar unos perritos

Francella Chinchilla recién acaba de terminar su relación con Yurguin Román, jugador de San Carlos. (Instagram)

A la modelo y creadora de contenido Francella Chinchilla, expareja del jugador Yurguin Román, le robaron el carro en las afueras de una veterinaria en Alajuela luego de rescatar unos perritos.

La guapa, quien recién confirmó que ya no está con el jugador de San Carlos, está muy angustiada por lo que vivió la tarde-noche de este domingo en la ciudad de los mangos.

Resulta que esta tarde ella acudió al hospital veterinario Santa María, ubicado muy cerca del edificio municipal, para ver a una de las perritas que rescató de un lote baldío, y al salir se dio cuenta que su Toyota Echo 2001, de color verde, ya no estaba donde lo había dejado parqueado.

La modelo y creadora de contenido Francella Chinchilla publicó que está dando recompensa por la recuperación de su carro.

La guapa cree que la venían siguiendo para robarle su carro, pues según explicó, se lo llevaron a los pocos minutos de habrer ingresado al centro veterinario.

Según publicó en su cuentas de Instagram, está ofreciendo una recompensa a quien le ayude a dar con su carro, porque le costó mucho adquirirlo.

Increíblemente, tan solo unas horas antes ella y una amiga se encontraron siete perritos abandonados y uno de ellos estaba a punto de morir en el sector de La Guácima.

Así fue como le robaron el carro a la modelo Francella Chinchilla

Justamente, a esta última perrita era la que andaba viendo en la veterinaria porque la llamaron para decirle que estaba convulsionando y su salud había empeorado.

Chinchilla hasta está haciendo una recolecta para pagar los gastos médicos de “Luna”, como bautizó a la perrita enferma, para ver si logran salvarla.

La modelo en influencer está haciendo una campaña para que todos los perritos tenga un hogar.

A los otros perritos los fue a dejar a la delegación principal de la Fuerza Pública de Alajuela, ubicada en Montecillos, mientras logran encontrar quién se hiciera cargo de ellos. Finalmente, tres de ellos ya fueron adoptados y los demás llevados a un refugio.

“Yo estoy haciendo lo que está en mis manos y si viviera en una casa donde pudiera llevármelos a todos, me los llevo, y veo a ver qué hago, pero no me los puedo llevar porque en el lugar donde vivo es prohibido y me los van a sacar, está totalmente prohibido porque está entre las reglas del lugar”, explicó.

Demasiado buen corazón tiene Francella para que le hagan eso.

La influencer está que no puede creer que le ocurriera el robo de su carro después de haber corrido tanto por salvarles la vida a esos perritos.