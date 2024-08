Exnovia del jugador de San Carlos, Yurguin Román, hace este desesperado clamor al confirmar su soltería

Francella Chinchilla y Yurguin Román anduvieron juntos por vario tiempo. (Instagram)

Francella Chinchilla, exnovia del jugador de la Asociación Deportiva San Carlos, Yurguin Román, hizo un clamor con algo de desesperación este lunes en un mensaje que publicó en redes y en el que confirmó que lleva varios meses soltera.

La modelo y periodista publicó una historia en Instagram donde alzó la voz y pidió a la gente que le dejen de enviar cosas que tengan que ver con personas que ya no son nada en su vida.

Chinchilla no mencionó nombres, pero por lo mediática que fue su relación con el futbolista de los Toros del Norte, todo apunta que se estaba refiriendo a él, con quien anduvo durante vario tiempo, e incluso iban a tener un bebé, pero lo perdieron.

“Yo no tengo ninguna relación en este momento, no estoy con nadie desde hace algunos meses. Agradezco de todo corazón que no me envíen cosas de terceras personas que, en algún momento, fueron parte de mi vida, pero que ya no lo son.

“Por respeto, por mi paz y mi tranquilidad no quiero ver nada. Si en algún momento nos tuvieron aprecio, ahora les pido que con ese mismo aprecio me mantengan alejada de cualquier situación que vean. No es necesario que me envíen nada, eso no me hace bien. Eso no ayuda a una persona que está pasando un proceso.

“Agradezco el respeto y la empatía, las redes sociales son un arma de doble filo, es mi medio de trabajo, no puedo solo cerrar mi cuenta y quedarme sin sustento. Por favor, no me hagan más parte de esto”, afirmó la escultural publicista y creadora de contenido.

Francella no se detuvo a dar más detalles del por qué de su petición, la cual fue muy clara, honesta y directa.

La comunicadora y el futbolista se amaban tanto que, incluso, iban a ser papás, pero el 31 de julio del año pasado ellos confirmaron la dura pérdida.

“No hay un manual que nos prepare para despedir a un hijo, no hay tan siquiera palabras para describir el dolor que conlleva dejarte ir, mucho menos una descripción a la experiencia tan traumante que es vivir esto… te anhelamos y te esperamos cada segundo de nuestras vidas, fuiste amado desde el primer segundo en que supimos de tu llegada, iluminaste nuestro camino y nos diste las fuerzas necesarias para darte la bienvenida y para despedirte”, dijo Chinchilla en un desgarrador mensaje que publicó días después de la despedida del angelito.

