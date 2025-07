A experiodista de Teletica le atacaron cruelmente a su hijito y a la culpable le dijo todo esto

Michelle Naranjo renunció a Teletica en marzo del 2024. Fotografía: Instagram Michelle Naranjo. (Instagram/Instagram)

La experiodista de Teletica, Michelle Naranjo, fue atacada con un comentario bastante cruel que una seguidora dirigió a su hijito, quien en setiembre cumplirá apenas 2 añitos.

Naranjo expuso no solo lo que le escribió la mujer sino que también compartió el perfil desde donde le escribió, y le respondió con un certero mensaje que hizo público.

“Lo feito no se le quita, pero cómo habla”, comentó la seguidora de Michelle una historia que publicó ella de su hermoso hijito mientras le preguntaba por su papá.

Tras leer la fea opinión sobre su hijo, la esposa de Gustavo Ortega (hermano de la guapísima Laura Ortega), se refirió al asunto.

“Nunca sean como (mencionó a la mujer). De verdad, nunca voy a entender las personas que les da por hacer comentarios así. Gracias a Dios, Fer, tras de preciosísisisimo, es un niño sano, amado y lo vamos a educar de forma que nunca sea este tipo de ‘persona’”, afirmó.

Michelle Naranjo recibió este comentario de una seguidora hacia su hijo. Fotografía: Instagram Michelle Naranjo. (Instagram/Instagram)

En una historia siguiente, la comunicadora explicó por qué razón expuso el comentario y aclaró si lo que le dijeron les afectó o no.

“Hice el comentario público no porque nos afecte, para afectarnos tendría que estarnos diciendo una verdad y no lo es. Fer es un niño precioso y no necesitamos que nos lo diga nadie, porque lo sabemos y siempre se lo diremos para que él sepa también y crezca siendo un niño seguro con lo que él es, sobre todo le enseñaremos que el físico es lo menos importante de una persona, tener un buen corazón y ser un buen ser humano vale el tripe”, refirió Naranjo.

También aclaró que no por ser figura pública y mostrar una parte de su vida tiene la gente tiene derecho a decirle cuanta cosa quieran.

“Somos seres humanos, merecemos respeto y nunca voy a permitir cosas como esas. No quiero personas en mi comunidad así, no vale la pena”, consideró.

Michelle Naranjo le dijo todo esto a la mujer que le hizo el comentario sobre su hijito. Fotografía: Instagram Michelle Naranjo. (Instagram/Instagram)

Miche cerró enviando a la seguidora a terapia sicológica y agradeciendo al montón de “tías virtuales” que tiene su hijo Fernando.