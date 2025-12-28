A experiodista de Teletica le recordaron su paso por canal 7 de la forma que menos imaginó

Una experiodista de Teletica se llevó una sorpresa enorme luego de que le recordaran su paso por canal 7 de una forma que jamás imaginó y que terminó tocándole el corazón.

Se trata de Natalia Romero, quien trabajó durante 12 años en Teletica, específicamente en el programa 7 Días. Aunque salió de la televisora del trencito en el 2015, su trabajo sigue muy presente entre los televidentes… y también entre figuras de peso en la cultura costarricense.

Natalia Romero es una recordada periodista que trabajó en Teletica por años. Fotografía: Instagram Natalia Romero. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Periodista Natalia Romero reveló razones de su divorcio

Un encuentro inesperado en un restaurante

La periodista se encontró en un restaurante con el reconocido escultor costarricense Jorge Jiménez Deredia y, cuando se acercó a pedirle una fotografía, fue el artista quien terminó dándole una grata sorpresa.

El momento lo compartió Natalia en su cuenta de Instagram, donde incluso bromeó con la situación.

“Este señor me pidió una foto... y pues cómo decirle que no a Jorge Jiménez Deredia”, escribió inicialmente en el posteo.

LEA MÁS: En todas: ¿Regresó Natalia Romero a Teletica?

Natalia Romero durantes sus años en Teletica. Fotografía: Archivo LT.

El elogio que la devolvió a sus sueños

Sin embargo, la historia tenía un trasfondo mucho más profundo. La propia Natalia aclaró que en realidad fue ella quien pidió la foto, pero aprovechó para contar un recuerdo muy especial de su etapa en Teletica.

“En realidad, yo se la pedí. Tuve el honor de hacer un documental en el 2009 sobre su vida, en Roma, tras convertirse en el primer latinoamericano en exponer su obra en el Foro Romano. Y hoy me dijo: ‘El mejor documental sobre mi vida que me han hecho’”, afirmó la comunicadora.

Un recuerdo que le llenó el corazón

Natalia confesó que las palabras de don Jorge le calaron hondo, ya que la transportaron a una etapa muy significativa de su vida profesional.

“Lo comparto porque me llena el corazón y porque soy testigo de que los sueños sí se hacen realidad. Soñé con trabajar en Teletica y lo conseguí. Años después de haber terminado mi labor ahí, me siguen acompañando muchos bellos recuerdos”, destacó.

Natalia Romero compartió esta foto con Jorge Jiménez Deredia y habló de la conversación que tuvo con el escultor. Fotografía: Instagram Natalia Romero. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Periodista vuelve la cara cuando pasa frente a una tienda de Saprissa