A exreina de belleza tica que cayó por accidente en piscina no le fue muy bien que digamos

Iby Perera, modelo costarricense y exreina de belleza del Mrs. Universe Costa Rica. (Instagram)

La guapísima modelo y exreina de belleza tica Iby Perera contó este lunes que no le fue muy bien luego de la caída accidental que sufrió el fin de semana en una piscina.

Un video que ella publicó en sus redes muestra el momento preciso en el que la Mrs. Universe Costa Rica 2022 cae al agua mientras caminaba por los alrededores de la piscina.

Según Iby, la situación se dio porque es algo distraída y torpe, y aunque el accidente pudo haber pasado a más, dichosamente solo quedó bien magullada.

Esto le pasó a modelo tica tras caer en piscina por accidente

“Ya todo el mundo vio mi video, todo el mundo se burló, todo el mundo me hizo bullying. Sí, esa soy yo, soy un poco distraída, un poco torpe. Al celular no le pasó nada, es el que estoy usando ahorita, así que vienen de mejor calidad. Tengo unos moretones, pero todo bien. Ayer (domingo) me empezó a doler, pero la verdad es que hay que tener un poco más de cuidado porque pudo ser un accidente lamentable. De momento quedó de ‘blooper’ (pacho) para que todos nos reíamos y nos burlemos de mí”, mencionó en sus historias.

Según quedó registrado en la cámara del lugar, Perera se dio el “piscinazo” el viernes 13 de setiembre al filo de las diez de la noche.

Iby destacó cuando representó a Costa Rica en febrero del 2023 en el certamen internacional del Mrs. Universe, donde ganó el premio especial de “Perfect Woman” de un certamen en el que participaron 95 señoras.