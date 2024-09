Exreina de belleza tica cae a piscina de manera accidental y cámara de seguridad capta el momento

Iby Perera fue coronada Mrs Universe en el 2022.

La exreina de belleza Iby Perera sufrió un gran pacho en una fiesta y tras de eso quedó grabada en las cámaras de seguridad del lugar.

La Mrs Universe 2022 cayó a una piscina de manera accidental frente a todos los invitados de la pachanga nocturna.

En el festejo, la piscina estaba simplemente de adorno, pues la idea es que disfrutaran alrededor, aprovechando que hizo una linda noche.

Ella iba caminando distraída, viendo su celular y sin percatarse que iba muy cerca de la orilla, cuando cayó al agua.

Iby Perera cayó a una piscina por distraída

En el video, que ella misma compartió en su cuenta de Instagram, se logra ver que se desesperó más por intentar recuperar su teléfono que por la pena de tener que salir toda empapada.

“Sí, soy yo, Iby María, distraída viendo el celular... Nada como reírse de uno mismo... Así soy, perdón... El piscinazo que me despertó a la vida (risas)”, publicó.

La salvada es que la herediana sabe nadar y pudo salir como si nada de la piscina. Algunos de los invitados de la fiesta sí se alarmaron al escuchar que alguien cayó a la piscina mientras que otros ni se movieron a ayudarla.

Varias de sus amigas le comentaron que no podían creer que fuera tan distraída y que lo bueno fue que se lo tomó con buena actitud, mientras que otros le escribieron que por suerte no se golpeó y la anécdota no terminó en una tragedia mayor.