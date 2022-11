Conozca a Iby Pereira, la nueva Mrs. Universe Costa Rica

Iby Perera ganó la edición 2022 de Mrs Universo, le hermana de Melissa Mora, Fabiola Mora, quedó en segundo lugar (Érick Quirós)

Iby Perera es una mujer luchadora, disciplinada, enamorada de su hija Olivia, por quien pidió durante muchos años y a partir de este lunes, la nueva reina del Mrs. Universe Costa Rica.

La guapa herediana, de 37 años, se coronó como la señora más completa y por eso representará al país el próximo año en la versión internacional de este prestigioso certamen de belleza.

Iby Perera es muy bella por fuera y por dentro. (Lilly Arce Robles.)

“Esto es cumplir un sueño, un desafío personal que me puse, yo trabajo todo el día, acabo de terminar una maestría y fue un reto sábado a sábado. Fueron 100 días de mucho esfuerzo y disciplina y con eso todo se cumple.

“Soy una mujer luchadora, que va en busca de sus sueños siempre, disciplinada y aplicada”, dijo, al ganar el concurso.

Así reaccionaron la esposa de Leo Moreira y la hermana de Melissa Mora al no ganar el Mrs. Universe

La elegancia de la herediana es realmente notable. (Lilly Arce Robles.)

Iby ha conocido en total 52 países y el territorio búlgaro será uno más a la lista.

“Sí, Bulgaria será el país 53 que conozca, yo no sabía si se iba a dar pero yo soy una viajera, tengo 20 años de trabajar en turismo y esta era una gran oportunidad para mí. Voy a representar a la mujer costarricense que trabaja, estudia, es mamá, cumple sus sueños, es disciplinada y esa es la mujer a la que yo quiero representar”, dijo.

Como requisito para participar en este certamen, se pedía que las mujeres fueran madres y por eso, agradece a su pequeña, quien le da fuerzas, energía y mucho amor para cumplir todo lo que se proponga.

“Se llama Olivia, y es una oración contestada. Luché siete años para ser madre y si no fuera por ella no estaría aquí. Cuando pensé que ya no sería posible, Dios me dijo que Él tenía la última palabra y que quería que lo fuera”, contó.

Ahora, con la compañía de Olivia, Iby se enfocará en dejar en alto en nombre de las mujeres de nuestro país.

“Voy a ser más aplicada con el ejercicio, con las comidas, yo hablo inglés y ahora voy a interiorizar mucho más de la cultura la que estoy a punto de conocer. Nunca me doy por vencida, siempre voy hacia adelante a pesar de que me han pasado muchas cosas en mi vida pero soy resiliente y salgo de ellas, creo que esas son las mayores fortalezas que tengo”, finalizó la bella señora.