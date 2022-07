A Gabriela Jiménez los manudos le tiran duro por culpa de su novio Marcel Hernández

Gabriela Jiménez tardó más de un año en aceptar que tiene una relación amorosa con el futbolista del Cartaginés Marcel Hernández y cuando lo hizo, es porque ya no tenía forma de esconderlo por más tiempo.

Gabriela Jiménez y Marcel Hernández son la pareja del momento. (Rafael Pacheco Granados)

Durante varios meses, muchos se preguntaban ¿por qué tanto misterio?, si ya el rumor era más que confirmado con fotos e información, pero la pareja seguía ocultando su amor. Fueron juntos a Cuba, pasearon por Puerto Viejo, en Cartago y también por otros bonitos lugares.

En estos días comprendimos la razón principal por la que siempre trataron de esconderse.

Resulta que desde el jueves anterior, a la pobre de Gaby le han llovido mensajes ofensivos en sus redes sociales contra ella y su novio, por parte de muchos aficionados de la Liga, quienes están muy molestos por la celebración tan eufórica con la que el cubano festejó su gol contra los manudos.

Para muchos manudos a Marcel Hernández se le fue la mano con la celebración. (Rafael Pacheco Granados)

Como Gaby está metida de lleno con Dancing with the stars, a cada rato hace publicaciones y transmisiones en vivo para pedir votos y ahí, es donde han aprovechado los fanáticos para tirarle durísimo.

“Ojalá pierda, me c@ en Marcel”, “Lástima ese novio tan c@#% que tiene”, “No voto por nadie relacionado con él”. Se lee en las últimas publicaciones.

En una entrevista con La Teja, la semana anterior, Gaby contó que ella sigue siendo periodista y que por más que tenga una relación con el futbolista, eso no cambiará su imparcialidad y su profesionalismo y por eso no merece que le tiren tan duro por algo en lo que ella no tiene nada que ver.

El viernes en De boca en boca lo ratificó y señaló que primero fue periodista antes que novia del cubano por lo que debe respetar a su trabajo y si tiene que tirarle a su pareja, lo hará.

Bien por Gaby, pero mal por el montón de fanáticos a los que se les va la mano en redes sociales.