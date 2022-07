Gabriela Jiménez opina sobre la polémica celebración de Marcel Hernández

Esta celebración de Marcel Hernández tiene chiva a los manudos. (Rafael Pacheco Granados)

Gabriela Jiménez tiene muy claro que primero fue periodista antes que novia del delantero cubano Marcel Hernández y por eso, si tiene que tirarle, lo va a hacer.

El brumoso ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas luego de haber hecho el gol de la clasificación a la gran final entre Cartaginés y Alajuelense y de celebrarlo quitándose la camisa y mostrarla, de manera desafiante, a la afición manuda.

“Yo ya tengo mucho tiempo en esto (el periodismo) y eso no va a variar, yo me siento a ver muchos partidos, a veces hasta tres a la vez con una aplicación y me toca analizarlos, de hecho el lunes vamos a analizar superfuerte esto y el domingo ya es el primer juego de la final así que hay mucho de qué hablar.

“Lo veo diferente, aunque muchos quieran pensar muchas cosas, la parte del trabajo siempre está primero y hay que hacer un análisis específico”, comentó.