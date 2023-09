A Glenda Umaña se le pararon los pelos por lo que vio en una playa

La periodista Glenda Umaña se llevó un gran susto. (Cortesía)

La periodista Glenda Umaña quedó impresionada al ver unos animalotes acuáticos en una playa en Estados Unidos.

Mediante sus redes sociales les contó a sus seguidores que estaba en la Isla Hilton Heads en Carolina del Sur, y en la orilla de la playa vio unos semerendos tiburones.

“Yo esto nunca lo había vivido en una playa y hemos venido muchas veces a esta isla que nos gusta mucho, lo que no esperábamos era ver unos tiburones de frente. Estábamos sentados en la playa y la gente empezó a decir que había tiburones. Anteriormente, habíamos escuchado, pero no los habíamos visto, pero yo donde lo vi pasar, no pude evitar gritar; yo me asusté porque uno tiene el temor, quise pensar que eran delfines que me encantan, pero no”, dijo la reconocida periodista.

La comunicadora contó que ella estaba tan asustada que no sabía qué hacer; así mismo estaba preocupada porque dentro de la playa había personas bañándose.

“¡Impresionante! ¡Que lleguen los tiburones a la orilla de la playa!, ya estoy más tranquila, pero al principio uno se asusta mucho”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Qué susto”, “Qué miedo, me muero, de verdad, porque yo me baño en la playa con una paz que no depende de nada”, “Wow, qué increíble”, fueron parte de los comentarios de sus seguidores.

La comunicadora en sus historias de Instagram, contó que el verlos en la orilla se convirtió en un atractivo para los turistas, ya que se agruparon para poder observarlos.

Glenda Umaña compartió el momento con sus seguidores