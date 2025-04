A Informe 11 le llovió durísio tras hacer cambios en su programa. Esto dice la gente

Este lunes 21 de abril, Repretel lanzó el nuevo Informe 11: Las Historias, sin Lussania Víquez y con un importante cambio en el nombre del programa. (Facebook/Facebook)

Los recientes cambios en la programación de Informe 11 no pasaron desapercibidos por los televidentes en redes sociales. Muchos han expresado su descontento, y no han faltado las críticas por las decisiones del canal.

Recordemos que este programa pasó de llamarse Informe 11 a Informe 11: Las Historias, su evolución prometía mantener la misma esencia, queriendo destacar lo mejor del ser humano, pero con un enfoque más cercano, dinámico y actual; sin embargo, según lo que la gente comenta en redes sociales, no ha sido así.

Justamente, este lunes el formato volvía a arrancar de cero, con algunos cambios y con menos presentadores, pues recordemos que despidieron a Lussania Víquez y al comunicador Geiner Salazar.

La gente no aguantó ver a Ginnés Rodríguez sin Lussania Víquez. (Archivo/Archivo)

“Demasiado feo como se inició el programa hoy (lunes), como si nada hubiera pasado, y tras de todo, ponen el video de Lussania despidiéndose, en lugar de darle un espacio en el programa para que se despidiera como se lo merecían los televidentes. Yo era una fiel seguidora de Informe 11, pero ya no lo voy a volver a ver. A Lussania y a Ginnés Rodríguez, mejor las sigo en sus redes sociales”, “Nada que ver el programa, ya no será lo mismo”, “¡Woow! Repretel perdió una gran presentadora, hacía un gran equipo. Lussi cuando una puerta se cierra, mil se abren. Dios tiene algo mejor para vos, porque sos excelente”, “Ella es una profesional y desde que la quitaron no veo ese programa”, “Sin usted (Lussi) el programa no va a hacer igual, lastimosamente. Mis respetos para Ginnés, pero juntas eran un gran equipo”, “Les puedo decir que yo era una seguidora de Informe 11 y hoy que comenzó no me gustó para nada. Lussania espero que le vaya muy bien”, fueron parte de los comentarios que dejaron los seguidores del canal.

Lussania Víquez se despidió con un video este lunes en Las Historias. (Facebook Informe 11/Facebook Informe 11)

Este medio se puso en contacto con la ahora expresentadora, quien nos contó que ella no estuvo en el programa del lunes, solo estuvo presente por medio de un video, aunque cabe destacar que el productor, Frederick Fallas, le había confirmado a La Teja que la colocha estaría en el programa hasta el pasado domingo 20 de abril.

“Me pidieron que enviara un video y quise aprovechar para hacerlo y agradecerle a toda la audiencia por tanto amor y tanto cariño”, nos dijo.

En el clip se escucha a Víquez despedirse: “Hola amigos de Informe 11, espero que estén muy bien. Yo no me podía ir de este programa sin sacar el momentito para despedirme como debe de ser de todos ustedes. Gracias desde el fondo de mi corazón por tanto amor, por cariño y por tantos mensajes que no me canso de leer durante todo el día. Sé que esto es una noticia y, al fin y al cabo, mañana tal vez nadie se acuerde, pero yo nunca olvidaré cada uno de esos mensajes llenos de amor, afecto y buenas intenciones para mí. Gracias por haberme aguantado durante todos estos años, por ayudarme a hacer una mejor persona, una mejor profesional, gracias por el apoyo de siempre. Los quiero, gracias por enseñarme tanto. Yo creo que la vida está llena de ciclos y Dios me quiere en otro lugar haciendo otra cosa, disfrutando de mis hijos, no sé”, dijo en el clip.

La querida colocha también expresó que tenía los brazos abiertos y dispuesta a abrazar lo que Dios tenga para ella.

“Gracias a la audiencia por el amor y el cariño, a mis excompañeros, a Ginnés, a quien quiero con toda mi alma y es una gran amiga, y a toda la empresa Repretel, gracias por haberme dado trabajito durante tantos años”, concluyó.