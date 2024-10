A Keyla Sánchez alguien la extrañó mucho, ¿será el exnovio de una reconocida modelo?

Keyla Sánchez regresará a la televisión en diciembre en el programa El Chinamo de Teletica. (Instagram)

Keyla Sánchez estuvo la semana pasada de viaje por China y París y, al parecer, alguien la extrañó mucho durante esos días que estuvo fuera del país.

La expresentadora de Teletica regresó el fin de semana a Tiquicia e inmediatamente le recordaron lo mucho que le hizo falta a esta persona.

Y es que no había ni terminado de desempacar cuando a su casa le llegó un ramote con unas 50 rosas rojas.

Durante todo este 2024 la ramonense no ha parado de recibir este tipo de sorpresas, que ella ha evidenciado en sus redes sociales.

Keyla nunca ha revelado quién es la persona que le envía esos regalos tan caros a su casa o a las instalaciones de canal 7, cuando estaba en Calle 7 La Revista.

Keyla Sánchez no deja de recibir sorprendentes ramos de rosas.

Hace unos días ella mencionó en sus historias de Instagram que no tiene pareja y que está cansada de que le estén inventando novios, pero por lo visto este admirador no se da por vencido.

La página La Roncha publicó este martes que la noche del domingo 27 de octubre Keyla fue captada cenando con Felipe Muñoz, expareja de la modelo Ana Lucía Vega, en un bar de Escazú.

Este martes la influencer hizo una transmisión en vivo en su Instagram, donde habló del tema y aseguró que simplemente surgió una bonita amistad entre ellos.

La página La Roncha publicó este martes que Keyla Sánchez fue captada cenando con Felipe Muñoz, expareja de Ana Lucía Vega, el domingo por la noche.

“Qué me vieron, ¿y qué? O sea, así como me pueden ver en el supermercado sin maquillaje y desgreñada. Ahora, si lo que están es crucificándome porque había dicho que no estaba conociendo a nadie o saliendo con nadie. ¿Cuál es el tema de que vaya a conversar con alguien o cuál es el tema de que haya nacido una amistad, una relación bonita y no tengo por qué privarme de salir o de no ver, o de hablar o conversar, ¿me entienden? En ese tiempo, cuando dije eso, no estaba pasando nada, pero nació una amistad bonita con Felipe y ahora no me voy a privar de conocer a alguien o de conversar con alguien con quien la paso superbién”, dijo.

En dicha transmisión Keyla reconoció que extraña mucho la televisión y adelantó que el otro año se vendrán “cositas”, pues no solo estará de regreso en El Chinamo.