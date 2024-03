A Keyla Sánchez le pasó algo de no creer en una salida de cumpleaños con amigos

Keyla Sánchez es una de las presentadoras más populares de canal 7. (Instagram)

Keyla Sánchez aseguró este lunes que un elote que se comió el domingo, en una salida de cumpleaños con amigos, la traumó.

La presentadora de canal 7 está en el mes de su cumpleaños y las fiestas patronales ya comenzaron, aunque el día exacto es el 20 de marzo.

LEA MÁS: Concierto de Karol G: Así se vistieron algunas de las mujeres más famosas del país para ver a la Bichota

Entre las cosas que pidieron para comer en la adelantada celebración, Key mencionó que fue algo tipo parrillada con carne, pollo, chorizo y el bendito elote.

Sánchez habló en Instagram del sufrimiento que fue para ella uno de los mordiscos que le dio al elote, que le terminó quebrando uno de sus dientes de enfrente.

“Agarré el elote y le metí dos mordiscos. En el segundo mordisco dije que algo pasó en el diente. Se me quebró el diente. Eran como las 2 de la tarde y mi dentista no trabaja los domingos. Tenía la esquina del diente quebrada, era un SOS, 911, urgencia”, relató.

Keyla Sánchez vive traumático momento

LEA MÁS: Keyla Sánchez tuvo un inesperado encuentro con uno de sus exnovios en el Urban Fest

Al rostro de Teletica la atendió el odontólogo de los famositicos aunque estuviera libre y, en una hora, el problema estaba resuelto, pero ya el daño estaba hecho.

“Quedé traumada. Creo que ya no vuelvo a comer elote. Fue tan sin gracia y ustedes saben que no me puedo quedar callada, que paso sonriendo y el diente así. No podía creer lo que estaba pasando”, continuó.

Sánchez hizo su traumática confesión luego de dar una valoración sobre el concierto de Karol G del sábado pasado.

Para la presentadora de Calle 7: La Revista, el show de la Bichota estuvo espectacular y ella lo disfrutó a mil.

LEA MÁS: Keyla Sánchez aclara si está estrenando pareja, ahora que su exnovio también tiene