Keyla Sánchez aclara si está estrenando pareja, ahora que su exnovio también tiene

Keyla Sánchez dice que sigue soltera. (Instagram)

Más claro, ni el agua. Keyla Sánchez confirmó de una vez por todas si, al igual que suexnovio Alejandro Sequeira, ella también está estrenando pareja.

El rumor de que la presentadora de canal 7 tendría nueva conquista viene de hace días y se hizo más grande el 14 de febrero con unos regalos muy especiales que recibió.

Cansada de que su vida amorosa esté en el debate público, la ramonense habló del tema y en declaraciones a teletica.com negó un nuevo flechazo a su corazón.

“No, no, no. La respuesta es un rotundo ‘no’. De hecho, me han inventado creo que como unos 10 novios pero a Fran, digamos, lo conozco desde hace bastante tiempo”, dijo Sánchez.

Fran (Ramírez) es el hombre con quien se le comenzó a relacionar a Key, un muchacho bastante apuesto y con un cuerpazo que es algo conocido en el país por sus trabajos como modelo, animador y presentador de VM Latino, el canal de la música.

Keyla aceptó que sí tiene una relación con el muchachón pero es solo de amistad ya que trabajaron juntos en algún momento.

“Él es un chico sumamente atento pero no, no hay absolutamente nada entre nosotros. Me extrañó mucho el chisme porque no hay evidencia alguna. No hay fotos juntos, nunca ha salido en una de mis historias, e incluso creo que tiene pareja. Así que, obviamente, es mentira”, subrayó Sánchez al sitio web del lugar donde trabaja.

Keyla Sánchez junto a su exnovio Alejandro Sequeira.

Keyla aseguró estar soltera luego de que a finales de noviembre terminara una fugaz relación que tuvo con el hijo del exjugador del Deportivo Saprissa, Alejandro Sequeira.

Con Ale hijo, Key estuvo menos de tres meses en una mediática relación que negaron por muchos días hasta que la desnudaron completamente en Instagram.

También en redes, Alejandro ha dejado al descubierto recientemente que él ya se volvió a enamorar, pero su conocida exnovia parece que quiere seguir solita por más tiempo.

Fran Ramírez es el galán con el que se le comenzó a relacionar a Keyla Sánchez, pero entre ellos no hay nada, aseguró la presentadora del 7. (Instagram)

Recordemos que ellos terminaron por supuesta infidelidad de él, según Sánchez.

