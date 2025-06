A la experta en protocolo, Christy Marín, le pasó algo de no creer: “Gracias a Dios fue algo material”

Christy Marín es muy conocida porque es experta en etiqueta y protocolo y gracias a eso ha salido en varios programas de Repretel, Teletica y Multimedios. Fotografía: Instagram Christy Marín. (Instagram/Instagram)

La experta en protocolo, Christy Marín, contó algo que cuesta creer que le sucedió este sábado en un parqueo en Punta Leona, en Garabito de Puntarenas.

Christy habló con gracia de lo que pasó y agradeció a Dios que la situación no pasó a más y solo la dejó con daños materiales y sin vehículo por unos días.

Christy Marín mostró videos de cómo quedó su carro. Fotografía: Captura Instagram Christy Marín. (Instagram/Instagram)

Resulta que la aficionada a los temas de la realeza se fue el viernes con su hija y su papá para Orotina y este sábado aprovecharon para escaparse a la playa.

Cuando llegaron a Punta Leona ella eligió un lugar estratégico para parquear a la espera de que un carrito los recogiera y los llevara hasta playa Blanca, pero todos los planes cambiaron.

Christy Marín mostró videos de cómo quedó su carro. Fotografía: Captura Instagram Christy Marín. (Instagram/Instagram)

Christy parqueó debajo de un gran árbol y mencionó que cuando estacionó temió que una rama se desprendiera y cayera a su vehículo, algo que, curiosamente, sucedió minutos después.

Así quedó el carro de Christy Marín

“Y como venía con mis papás dije que me iba a estacionar a la par del parqueo preferencial y no les puedo explicar: ha caído una rama, y vean lo que me pasó. Ahora me río. Vi todo en vivo y a todo color, mi papá venía sentado de copiloto. ¡Gracias a Dios ya se había bajado del carro! Vean la clase de rama”, afirmó Marín en varias historias que compartió hablando del incidente.

La rama cayó directamente sobre el parabrisas y se incrustó directo hacia el asiento del copiloto.

“Es la ley de atracción, perro nivel Dios. No me puedo subir porque hay vidrios aquí. Mi papá se acababa de bajar ahí. No puedo manejar, no puedo devolverme a San José así. Creo que me tengo que ir en grúa”, refirió.

Marín dijo que la idea de ir a la playa se truncó porque ahora espera que llegue la persona del seguro para poder activar la póliza y arreglar su chuzo.

“Gracias a Dios solo fue algo material que se recupera y ni a mi papá, ni a Ema (su hija), ni a mí nos pasó absolutamente nada”, agregó.