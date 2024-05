A la locutora Victoria Fuentes se le revolcaron las emociones con foto de su niñez

Victoria Fuentes celebró en febrero pasado sus 48 años de vida. (Cortesía)

Una foto de sus tiempos de niña revolcó las emociones de la locutora y periodista Victoria Fuentes, quien se valió de la tierna imagen para contar qué cosas de aquella chiquilla nunca cambiaron.

Vicky, como es más conocida la también presentadora de televisión, se llenó de nostalgia al reencontrarse con ese recuerdo ya que, según dijo a La Teja, la niñez fue una de las etapas más lindas de su vida.

LEA MÁS: Victoria Fuentes hizo leña del árbol caído

“Amo esa fotografía porque me conecta con una de las etapas más lindas de mi vida: mi infancia, que la disfruté al máximo”, mencionó Fuentes.

En la linda foto del recuerdo, ella está subida en el bumper de un jeep de aquellas épocas y llevaba puesta una ropa que es muy especial para ella, pues mucho de lo que se ponía en esos tiempos se lo confeccionaba su mamita.

“Ahí tenía como seis años. Ese vestido era de mis favoritos, lo hizo mi mamá; las medias también las tejió mi mamá y esos zapatos blancos con azul me los ponía casi todos los días, me encantaban”, afirmó Fuentes sobre la simpática fotografía.

Pero el carro donde le tomaron esa foto también tiene un gran significado para ella, pues asegura que de ahí proviene su gusto y preferencia por los carros altos.

Victoria Fuentes y su simpática fotografía de cuando tenía 6 añitos. (Cortesía)

El carrito era de un tío y en más de una ocasión lo usaron para ir a la playa. “Hacíamos paseos a la playa y cuando no le ponían capota nos reíamos demasiado porque el viento nos despeinaba”, dijo la exparticipante de Dancing with the Stars.

Para Vicky, el ver a la chiquilla de esa foto 42 años después –ella tiene 48– la pone a pensar sobre las cosas que nunca cambiaron en ella.

LEA MÁS: Vicky Fuentes le recomienda cómo chinear a papá en su día

“Han pasado los años y viendo esa foto, hoy sigo manteniendo esa sonrisa, que es como mi sello personal, sigo comiendo naranja con tapita y sal, me sigo ilusionando cada vez que puedo pasear, siempre quise ser periodista y desde pequeña grababa mi voz en cassette, según yo hacía un programa, doy muchas gracias a Dios porque comunicar con propósito es mi realidad”, mencionó.

Vicky ha sido parte de las principales emisoras del país y en marzo del 2022 se integró a Teletica como locutora comercial y productora creativa de Teletica Radio. En julio de ese año, Vicky sorprendió con el estreno del programa ¡Todo bien! por esa frecuencia del 91.5, un espacio que se transmite de lunes a viernes de 5 a 6:25 de la tarde y que se caracteriza por su enfoque positivo, divertido, de actualidad y crecimiento personal.

Victoria Fuentes construyó una hermosa familia junto a su esposo Gustavo Gamboa. (Cortesía)

Desde ahí Vicky cumple con el propósito que siempre soñó, compartiendo micrófonos con su colega y amigo Douglas Hernández.

LEA MÁS: Gustavo Gamboa y su familia están listos para romperla en el show de Disney Junior