A Laura Ortega ya no le está gustando tanto ver a Fernán Faerron y además tomó una gran decisión

La modelo Laura Ortega suele ser muy sincera con sus seguidores en redes sociales, por eso no oculta nada de su vida personal. Instagram

La modelo e influencer Laura Ortega ya le está perdiendo el gusto de ver a su novio Fernán Faerron en sus partidos de fútbol, y no es que ya no quiera apoyarlo en su carrera deportiva.

La guapa contó que se sintió muy mal al ver por televisión el golpazo que recibió su novio durante el encuentro contra Liberia, este domingo 24 de setiembre, y que le provocó tres puntadas en su cabeza.

Por eso dice perder la paz cada vez que el defensor tiene un partido, pues hace poco también le sacaron la sangre por la nariz.

Laura le está perdiendo el gusto a ver los partidos de Fernán Faerron porque se asusta mucho cuando lo golpean. Instagram

Fue una seguidora de su cuenta de Instagram quien le preguntó cómo está después de ver a su amado chorreando sangre.

“La verdad fue horrible porque yo estaba fuera de San José y si fuera por lo que vi en tele me hubiera vuelto loca porque no se vio ni se entendió lo suficiente como para saber si él estaba bien o no. Gracias a Dios él se puso en contacto conmigo superrápido y me dijo: ‘Ni te preocupés, estoy superbién’, y yo (cara como de asombro), ¿cómo superbién, si lo acabo de ver desangrándose en televisión nacional?”.

“Sí fue feo no poder estar cerca de él después de lo que vi, porque se vio demasiado feo, y la verdad esto ha estado pasado mucho, porque hace como dos partidos le quebraron la nariz, entonces como que yo ya no estoy en paz ni lo estoy disfrutando tanto, porque ya no sé si va a tener un partido y le van a quebrar una pata o algo, ¡o sea!”, dijo la también cantante.

LEA MÁS: ¿Vendrá boda? Relación de Laura Ortega y Fernán Faerron ya dio un paso más

Luego del encontronazo con el jugador liberiano Mynor Escoe, a Fernán Faerron se le rajó la cabeza requirió de tres puntadas. (Albert Marín)

Sorprendente decisión

Laura también contó este miércoles, en sus redes, que tomó una gran decisión sobre su cuerpo, que quizá a muchos de sus seguidores varones no les gustará, los cuales son los más felices cada vez que ella comparte fotos en traje de baño.

La modelo mencionó que el próximo mes se quitará los implantes de seno, pues desde que tiene 19 años se los puso y luego de años de tenerlos comprendió que dicho arreglo estético no quita inseguridades.

Laura Ortega hizo una gran revelación personal

Además, confesó que cuando se los puso fue porque tenía unos senos asimétricos; es decir, que tenía uno más grande que el otro, y porque antes odiaba su cuerpo, pero que siente que ya es hora de quitárselos porque lleva años batallando con lo incómodos que son al ser tan grandes y los dolores de espalda que causan.

LEA MÁS: Laura Ortega y Fernán Faerron pierden a su bebé: ‘Solo Dios sabe por qué’

Ella aconsejó a sus seguidoras que si se piensan hacer una cirugía estética sea porque de verdad lo quieren y no por presión social o por lo que ven en Instagram.