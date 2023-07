A Los Ajenos les llegó el tiempo de vals, aunque la pandemia casi se pasea en la fiesta

Los Ajenos celebrarán sus 15 años con un fiestón el 30 de septiembre en el Palacio de los Deportes, en Heredia. (Instagram)

La pandemia casi se pasea en la fiesta de 15 años de Los Ajenos, pero la banda sigue más viva que nunca, luego de soportar los embates que le dio el covid-19 a la industria musical costarricense y al mundo entero.

Sus integrantes reconocen que la emergencia sanitaria los puso contra la pared y que los llevó a valorar hasta la desaparición del grupo por lo difícil que estuvo la situación económica durante ese tiempo, pero ellos decidieron seguir y aquí están para contar la historia.

Los altos, bajos y las caídas a precipicios en estos 15 calendarios fueron parte del repaso que hizo el fundador de la banda, Luis Gabriel “Luisga” Loría, en una entrevista con La Teja.

Tanto el cantante como el resto de los integrantes del grupo aprovecharon para invitar a la gente al pachangón que armarán por sus 15 años, el 30 de septiembre en el Palacio de los Deportes, en Heredia.

-¿Cómo logra Los Ajenos llegar a 15 años?

Gracias a Dios hemos ido evolucionando y nos hemos ido amoldando a las cosas que van sucediendo en el mundo; por eso decimos que somos degenerados, porque no tenemos ningún género musical en sí, sino que simplemente vamos mutando. Han sido 15 años en los que han pasado cosas muy buenas y altibajos en los cuales hemos estado hasta al punto de disolvernos, pero siempre seguimos para adelante por el cariño de la gente y por todo lo que nos han dado en tanto tiempo.

-¿Entonces sí pensaron en desaparecer?

Es que son 15 años y la pandemia fue un punto bastante pesado para todos. Mucha gente creyó que estábamos desintegrados después de la pandemia porque no se podía trabajar. La pandemia fue uno de los momentos claves donde nos reunimos y dijimos: ¿seguimos o no seguimos? Hubo algunos que se bajaron del barco y se les respetó la decisión, pero hubo otros que quisimos seguir adelante con la banda.

-¿Qué les dice haber sobrevivido a la pandemia?

Ahora vamos con más fuerza que antes porque somos más fuertes que ayer. Hemos madurado, sabemos cómo se manejan las cosas, ya no vamos tanto a lo loco porque son muchos años de saber cómo es la industria y creo que estamos para mucho más, hasta que el cuerpo aguante. Hay Ajenos para rato.

Los Ajenos son garantía de fiesta donde sea que se presenten. (Instagram)

-¿Cuál es la premisa que les permite pensar así?

Los Ajenos siempre se han salido del balde, y nuestro secreto ha sido no hacer lo que todo el mundo esperaría que hagamos, sino siempre sorprender a la gente con cosas nuevas. Un concierto de nosotros es para que la gente se olvide, durante el tiempo que dure el concierto, de todos los problemas y que sea una fiesta total donde se libere todo el estrés que pueda haber. Nuestra premisa es disfrutar la vida.

La banda Los Ajenos se caracteriza por la buena música, el ritmo y color de sus presentaciones musicales. (Rafael Pacheco Granados)

-¿Cómo ha sido la relación con el público durante este tiempo?

Los tiempos han cambiado y ahora somos más cuidadosos en lo que hacemos. Cuando empezamos éramos chiquillos un poco irreverentes en este juego de disfrutar la vida y por eso nos llegaron a considerar controversiales, pero ha sido una relación muy linda. Y los recuerdos más poderosos que tengo del público han sido cuando hemos ido a tocar a hospitales y después la gente nos agradece por haberles llevado un ratito de alegría.

-¿Les costó echarse al público a la bolsa?

Sí, costó mucho. Al principio no fue tan fácil. A veces todavía no es fácil, pero cuando la banda empezó todo fue prueba y error y creo que una de las cosas importantes que hizo que la banda fuera conocida es que siempre fuimos muy necios. Si sacamos un tema y no funcionaba, entonces sacamos otro y seguíamos trabajando. Nunca nos echamos para atrás por algo que no funcionó.

-¿Qué es lo más arriesgado que han hecho en estos 15 años?

Lo más loco ha sido embarcarnos en proyectos que son muy arriesgados económicamente y, a veces, hasta físicamente porque hemos tenido ideas muy locas, pero hemos hecho giras desde Brasil hasta Estados Unidos y a la gente le gusta mucho esas locuras.

-¿Cómo reacciona el público de otros países con ustedes?

Nos va muy bien afuera. La recepción de la banda es muy buena, tal vez porque acá (en Costa Rica) hay como un estigma de que si somos roqueros, de que si somos urbanos, de que si somos cumbieros… Afuera no tienen ese prejuicio, digamos, ese “background” de lo que es la banda y llegan a escuchar la propuesta.

-¿Qué pendientes tienen como banda?

Tener la oportunidad de salir más del país y llevar más allá la música costarricense, sería bastante satisfactorio y lo seguimos intentando porque ahora tenemos muchos amigos en distintos países que se han unido a la banda y vamos a hacer colaboraciones con íconos e ídolos que tenemos desde la infancia.

