A los periodistas Giovanni Calderón y Alejandro Ramírez de Multimedios les echaron la policía

Giovanni "El Profe" Calderón tiene ahora en su programa "Mi casa es su casa" una sección para rescatar las leyendas costarricenses.

Tremendo susto se llevaron los periodistas Giovanni Calderón y Alejandro Ramírez el lunes por la noche, pues les terminaron echando la policía mientras trabajaban en la calle.

Los presentadores de canal 8 quedaron atónitos cuando vieron llegar la patrulla de la Policía Municipal de Escazú, luego de que los vecinos los alertaran de que andaban paseando un ataúd por su barrio sin saber quiénes eran.

Resulta que el Profe Calderón, el presentador de Telediario Internacional y el actor Edgar Cartín, conocido por su personaje de el Galán, estaban grabando una escena para una sección del programa “Tu casa es mi casa” cuando ocurrió el malentendido.

Alejandro Ramírez quedó asombrado con la llegada de la policía

Alejandro contó que estaban grabando en San Antonio de Escazú la mini serie “El Misterio de la Quebrada Nuñez”, basado en un relato de la folklorista María Mayela Padilla, cuando les llegó la policía creyendo que andaban paseando un muerto.

“Ocupábamos un ataúd y nos lo habían prestado en una funeraria para ir a grabar allá cerca de un río, en las montañas de San Antonio de Escazú, y resulta que los vecinos llamaron a la policía municipal diciendo que había un ataúd en la calle y cuando estábamos filmando llegó la policía, escuchamos las sirenas y el Profe tuvo que salir, nosotros estábamos muertos de la risa, y cuando ellos (los policías) se dieron cuenta que éramos nosotros, porque nos reconocieron, fue un vacilón”, relató Ramírez.

Por culpa de un ataúd le echaron la policía los periodistas de canal 8

El presentador de noticias contó que fue que los vecinos del lugar le dijeron a la policía que olía hasta a muerto y que por eso la patrulla llegó tan rápido.

“No sé qué es lo que olía mal, si nosotros o el ataúd, aunque el ataúd estaba nuevo y limpio. Cuando dicen un ataúd y hay mal olor es por eso que llegaron, pero los policías solo se rieron al vernos y avisaron que era una falsa alarma”, agregó entre risas.

Revivió época de estudiante

Ahora todos los miércoles en el programa “Mi casa es tu casa” están pasando historias que relatan leyendas costarricenses del libro de la folclorista acosteña y este fue el debut de Alejandro como actor, el cual dijo sentirse muy agradecido con el Profe con la invitación.

Lo malo, según contó, fue que lo hicieron trasnochar para la grabación pues comúnmente se acuesta a las 7 p. m. y aún a medianoche estaban grabando. Es más, el martes anterior no llegó a presentar el noticiero de las 10 a. m. porque no se pudo levantar a tiempo.

A Alejandro Ramírez le tocó grabar junto a Edgar Cartín, quien hace el personaje de "El Galán".

“El Galán hizo el papel de Nando, que fue el papel que yo hice. En la universidad las exposiciones de la historia de Costa Rica me pareció hacerlas más animadas, con un personaje campesino, entonces cuando tenía que exponer yo lo hacía con ese personaje, fue como que lo rescaté, nada más que no se llamaba Nando, era lo más cerca que había estado de actuar, pero miedo no, nada, al contrario, hay que perder la vergüenza”, mencionó el periodista.