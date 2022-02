Periodista Alejandro Ramírez volvió a la canal 9 en muletas y pelón, ¿por qué?

Alejandro Ramírez se pudo levantar de la cama, luego de pasar las tres semanas más duras de su vida. Cortesía

El periodista Alejandro Ramírez, de canal 8, recibió una importante lección de vida luego de pasar tres semanas enfermo, en cama y sin poder caminar.

El presentador se reencontró este lunes con el público de Telediario Internacional, al que regresó en muletas y sin pelo.

Alejandro afirma que la acupuntura es la que lo tiene otra vez de pie de nuevo y que aunque todavía no se siente al 100%, volver a la pantalla lo motiva.

Eso sí, todavía no pude manejar, entonces lo dejan en Multimedios a las 5 a.m. y lo recogen a las 11 a.m., cuando sale.

“Más bien me da pena con mis compañeros porque todo el mundo me abre las puertas, me jalan mis chunches porque ando en muletas. Cuando estamos en comerciales o están presentando deportes me levanto un poquito con las muletas porque como que se me duerme la pierna, pero estoy con mucho ánimo y muy feliz de volver”, contó.

El comunicador ahora anda jalando sus moletas para todo lado, pues sin ellas no puede ni un paso. Cortesía

El comunicador asegura que todo este susto lo ha hecho valorar lo importante que es tener salud y sentirse bien.

Una mala fuerza que hizo ejercitándose en su casa causó que se le dañara el nervio de la pierna derecha, el dolor que sentía no se le aliviaba con nada.

Alejandro asegura que el doctor Mauricio Carmona, quien llega al programa La Revista, es quien lo tiene repuesto por sus tratamientos de acupuntura.

“Me tiene con muletas, pero de pie. Con menos dolor y con menos medicamentos. Me las colocan (las agujas) justo en el nervio y en la pierna, en la corva, en el pie, y también me ponen ventosas. Uno por la salud hace lo que sea, se unta lo que sea, pero este doctor ha sido una bendición”, dijo.

No aguantaba la picazón

El presentador tenía planeado pasar unos días de vacaciones en Playa del Carmen, en México, pero al final no le quedó más que suspender todo mientras se termina de recuperar.

Nos contó que de tantos días en cama, y como no se podía levantarse ni para bañarse, se le ocurrió cortarse el pelo porque no aguantaba el calor, pero no imaginaba algo que pasaría.

“No fue más que desesperación, entre el dolor, el no poder moverme, era una picazón de cabeza, no podía bañarme, por dos semanas no pude levantarme de la cama, y fue a punta de trapitos que me bañaban. El pelo me estorbaba como si anduviera trenzas, así que me lo corté, pero no pensé que me duraría tanto en crecer”, dijo riendo.

Así son ahora las tardes del comunicador y asesor de viajes mientras se recupera bien. Cortesía

Además de trabajar en tele, Alejandro tiene desde hace 28 años su propia empresa de asesoramiento de viajes, con la cual ayuda a sus clientes a buscar los mejores vuelos y hoteles.

Cuando regresa a su casa desde el canal se sienta de nuevo en la cama o en el sillón para seguir trabajando y así sentirse activo.

