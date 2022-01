Periodista Alejandro Ramírez estará unos días fuera de Multimedios por un problema de salud

Alejandro Ramírez, periodista de Multimedios, estará lejos de las cámaras por un par de semanas. Instagram

El periodista Alejandro Ramírez, presentador de Telediario Internacional, de canal 8, está malito de salud.

Es por eso que el comunicador no estará en el noticiero por unos días, ya que no puede caminar.

Ale suele ser muy aplicado con el ejercicio y hasta tiene su propio gimnasio en su casa, por eso luce todo fortachón en pantalla.

Pero, según contó, en los últimos días ha estado entrenando bastante fuerte sin imaginar que eso más bien tendría un efecto negativo en su salud.

“El sábado, entrenando piernas, me lesioné y el domingo amanecí que no podía moverme. Tengo un nervio prensado. Fue un dolor tan terrible que tuve que irme para emergencias, algo me pusieron de medicamentos y ya con muletas pude caminar horas después, pero este lunes volví a amanecer terriblemente mal, peor que el domingo”, contó.

Ale mencionó que nunca en su vida había sentido tanto dolor como estos días. Cortesía

El vecino de Santa Ana, de 48 años, contó que la primera vez fue a un hospital privado por la urgencia y que al ver que no mejoraba visitó a un ortopedista, quien le explicó que tiene un nervio presionado por un disco de la espalda.

“El doctor me dijo: ‘En escala del 1 al 10, ¿cuánto le duele?’, y le dije que 10. Supo que era un nervio porque perdí el reflejo de la pierna”, explicó.

Cambios en el noticiero

Ale explicó que de momento está incapacitado por esta semana, por eso su compañera Paula Brenes está presentado el noticiero de las 10 a.m., pero que también sacó unos días de vacaciones para recuperarse al 100%.

Él también presenta el noticiero Telediario Al Minuto, a las 6 a.m., junto a Melissa Durán, pero estos días lo está cubriendo su compañero Pablo Campos.

“Primera incapacidad en mi vida laboral, ni siquiera sabía cómo se tramitaba, tuve que aprender la tramitología porque fui a un hospital privado y no sabía que los doctores privados no pueden hacer incapacidades, entonces tocó ir al Ebáis, me llevaron en carro porque no podía ni moverme”, mencionó.

El comunicador es muy disciplinado con el ejercicio, pero por hacerlos con mucha fuerza se lesionó. Cortesía

“Es como tener un cuchillo clavado, estoy seguro que debe de sentirse igual”. — Alejandro Ramírez, periodista

Por ahora el periodista no puede ni levantarse de la cama sin sentir molestias, pues a veces siente que la pierna derecha se le duerme por completo, entonces solo con ayuda de una muleta va al baño.

“Estoy con un tratamiento fuerte para cinco días y un tratamiento completo para un mes, y después del mes el doctor me vuelve a ver para ver cómo voy”, dijo.