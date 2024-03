A Luis Carlos Monge le salió otra supuesta mamá en Guanacaste y lo critican por dejarla abandonada

Luis Carlos Monge aclaró que su mamá se llama Ana Picado y que aún sigue viva y vive con él. (JOHN DURAN)

Al periodista Luis Carlos Monge no lo querían en Santa Cruz, Guanacaste, por supuestamente abandonar a su madre y no hacerse cargo de ella ni el día de su muerte.

Este fin de semana el presentador de ¡A cachete! se enteró que había una mujer en condición de calle en ese cantón que decía ser su madre y que él se avergonzaba de ella, razón por la que no se veían.

Al parecer, la señora murió en estos días por causas naturales y en redes sociales empezaron a criticar al experiodista de Telenoticias por no ayudarla ni a tener una santa sepultura.

Tras enterarse de la situación y de ver que muchos aseguraban que él era un mal hijo decidió aclarar a través de cuentas personales que su única mamá es Ana Picado y que gracias a Dios está bien de salud y hasta vive con él en Tibás.

Luisca explicó que no sabe si es que la señora le agarró cariño al verlo en televisión y que por eso inventó que era su hijo, pero que no tenía ni idea de quién es ella. Además, contó que hasta de la parroquia de Santa Cruz lo llamaron para avisarle que la señora había muerto y que no habían nadie que se hiciera cargo de su cuerpo.

“Hago la aclaración porque según entiendo no aparecen familiares para poder darle santa sepultura a la señora. Esto me parece muy doloroso, pero tampoco quisiera en serio que las personas de Santa Cruz piensen que yo abandonaría a mi mamá a su suerte”.

“Ojalá pronto la comunidad pueda despedir a la señora como se debe. Me han dicho que era muy querida por allá. Incluso, si puedo colaborar en algo aquí estoy, me parte el alma saber que nuestros adultos mayores puedan recibir este tipo de tratos”, publicó.

Reclamos por mensajes

Monge contó a La Teja que fue a través de algunos mensajes que recibió a su Messenger que se enteró que había una señora que se estaba haciendo pasar por su mamá y que lo feo fue que muchos le escribieron para reclamarle por dejarla morir sola.

Según le contaron, la mujer vivió un tiempo en condición de calle y tenía algunos problemas mentales luego de que le quitaran a sus hijos por lo que se inventó que el periodista era uno de ellos.

“Hubo un mae que me escribió por inbox diciéndome que yo sabía la verdad, que el ADN no mentía, que por qué no lo aceptaba. Otro me puso: ‘mae, acéptelo, yo vi el documental donde usted salía explicando que estaba en búsqueda de su madre biológica’, ¿es que en serio?...”, contó el periodista.

Ella es la mamita de Luis Carlos Monge, doña Ana, la cual agradece a Dios tener aún con vida.

Luis Carlos aclaró que su mamá es oriunda de Desamparados, de San José, y que su papá y su familia paterna es de Acosta por lo que es mentira que la santacruceña sea su madre.

Lo que aún no se explica es cómo mucha gente en Guanacaste lo odiaba por eso sin averigüar antes si la información era real.