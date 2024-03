Luis Carlos Monge confiesa estar “pepiado” y nos presentó a su guapa novia

Luis Carlos Monge, presentador de ¡A cachete!, dejó oficialmente la soltería.

El periodista Luis Carlos Monge ya no oculta a su joven novia y mucho menos que está muy ilusionado con la nueva relación sentimental que tienen.

Hace unos días les contamos que al famoso “Perro de traba” le llegó el amor y que esta vez no pasó San Valentín solito.

Hace unos días nos encontramos con el presentador de ¡A cachete! muy bien agarrado de la mano de su actual pareja y, obviamente, aprovechamos para que nos la presentara.

Para empezar, el nombre de su novia es Mitzi Solís y, además de ser muy bonita, es muy inteligente, porque es maestra de Inglés.

Según confesaron ambos, ya llevan cerca de dos meses de salir y fue en medio de las corridas de Zapote que Cupido los flechó.

Luis Carlos Monge y su novia Mitzi Solís se conocieron en las pasadas corridas de toros de Zapote.

“Mitchi llegó relativamente muy poco, pero fue espectacular. Desde el momento que la conocí dije: ‘es ella’. Nos topamos en asuntos taurinos, caballísticos, ella es superfan de toda esa nota y yo también”, dijo Monge.

El presentador de las pasadas corridas de toros, que se transmitieron por canal 13, agregó que curiosamente nunca antes había conocido una mujer “así tan bella dentro de ese mundo” y que el flechazo fue directo.

“Fue amor a primer caballo”, dijo en son de broma.

Luis Ca también contó que fue uno de los organizadores del show interno del redondel quien los presentó y que la relación se fue dando poco a poco luego de empezarse a seguir en redes sociales y posteriormente compartirse el contacto.

¡Cupido flechó el corazón de Luis Carlos Monge!

No sabía de su fama

Mitzi, por su parte, nos contó muy sinceramente que cuando se lo presentaron fue como conocer una persona más.

La joven, de 23 años, reconoció que no tenía la más mínima idea que él trabajó muchos años en Teletica y después en Multimedios, mucho menos lo seguía en redes sociales.

La puriscaleña ama los caballos y todo lo que tenga que ver con el mundo taurino lo que llamó aún más la atención del "Perro de traba".

“La franca verdad es que yo no sabía de Luis Carlos, yo no sabía de la existencia de él hasta que llegó a presentarse y ya me comentaron un poco sobre él y ahí empezamos a hablar. Fue que coincidimos mucho en los eventos de Zapote, empezamos a vernos casi todos los días y empezamos a hablar y después a salir, así se fue dando la relación”, reconoció.

Monge agregó que el hecho de que no supiera que él tiene años trabajando en televisión es lo que más le atrajo de ella, porque así podía conocerlo más naturalmente y sin dejarse guiar por lo que ve en la pantalla o han salido en los medios.

La puriscaleña aclaró que no es de ver mucho televisión nacional y que jamás había oído hablar de él o de su actual programa, por eso no sabía de su existencia.

La que sí se sorprendió mucho fue su abuela, la cual si veía al “Perro de traba” cuando salía en el 7.

“Mi abuelita sí sabía quién es, mi mamá un poco, pero en realidad ellas están muy tranquilas porque saben que es una persona seria, entre comillas”, dijo entre risas.

Muy en serio

El presentador también mencionó que a su novia le gusta mucho cabalgar y eso es algo que él ama hacer, por lo que ya están deseando ir a un tope juntos.

Ambos ya conocen a sus respectivas suegras, por lo que la relación va muy en serio. Hasta la llevó recientemente a un evento farandulero donde la presentó oficialmente como su novia.

Luis Carlos Monge y Mitzi Solís ya acuden juntos a eventos faranduleros.

“Es la persona más espectacular que he conocido, es sumamente breteadora, inteligente como ella sola, es profesora de Inglés, pero además es emprendedora. Además, puedo ser yo mismo con ella, que eso me encanta y no sé, simplemente estoy pepiado”, reconoció Luis Ca.

Mitzi tiene una tienda virtual de accesorios de belleza y también en Puriscal tiene un local familiar de venta de granos, semillas y condimentos.

Vuelve al ring

El periodista, quien tiene ahora su programa ¡A cachete! los viernes por canal 13, contó que otro detalle que le gusta de su pareja es que “no se pone en varas” de que practique lucha libre y más bien lo acompaña a ver las peleas.

El musculoso nos adelantó que volverá al ring ahora para el aniversario Costa Rica Wrestling Embassy (CWE) que celebrarán el domingo 17 y 24 de marzo.

Monge fue operado en abril de 2023 de la rodilla derecha por un desgaste y eso lo alejó del cuadrilatero todo este tiempo; sin embargo, por ser una fecha especial espera volverse a poner su traje.

El famoso "Perro de traba" volverá al ring en unos días luego de un año de su operación de rodilla.

“Perro de traba vuelve el ring, no sabemos cómo vamos a hacer, pero algo hacemos para volverme a subir para el aniversario”, aseguró.

Le deseamos al famoso “Perro de traba” no solo que logre ganar esta próxima pelea, sino especialmente que siga luchando por ese amor y admiración por la puriscaleña que dice tener para que, quién quita, le gane de una vez por todas a la soltería.