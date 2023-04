Luis Carlos Monge se aleja de las cámaras y la lucha libre por un tema de salud

Luis Carlos Monge dejará de hacer su programa "A cachete" por unas semanas debido a que se tiene que operar una rodilla. Instagram

Luis Carlos Monge no la estaba pasando tan “A cachete” ya que tuvo que tomar una dura decisión que venía postergando desde hace semanas.

El periodista se alejará de las cámaras y del cuadrilátero por un tiempo debido a un tema de salud.

Por eso hace unos días anunció que pondría pausa a su programa “A cachete”, que se transmite los viernes a las 10 p. m. por canal 8, luego de tres años de estar al aire.

El conocido “Perro de traba” se lesionó la rodilla derecha compitiendo en la lucha libre y hace poco más de un mes le advirtieron que debía operarse para evitar un problema mayor.

"Perro de traba" es el nombre de su personaje dentro de la lucha libre. Instagram

La cirugía será este jueves 20 de abril, a las 9 a. m. y aunque el doctor le explicó que al día siguiente ya puede empezar a caminar y hacer terapia, igual no puede grabar su programa así y mucho menos subirse al ring tan pronto.

“Ya tengo varios años de estar sufriendo lesiones en las rodillas, pero digamos que en la mayoría de las veces, afortunadamente con descanso y antiinflamatorios, ya mejoraba. En las dos (rodillas) tengo desgaste y demás, lo que pasa es que de un tiempo para acá, además de que tuve un esguince grado tres hace como un año, se empeoró un poco más la situación con la rodilla derecha y ya la pierna no responde igual, entonces, con los meses se fue acumulando más del dolor y ya tuve que dejar de entrenar, luchar como tal, tuve que dejar de trotar, porque el dolor era insoportable y tuve que dejar de mejenguear, que era algo que me gustaba”, contó.

Esta es la primera vez que lo operan de algo así y durará unas cuatro horas en el quirófano. Según dijo, se siente muy tranquilo, porque confía mucho en su doctor.

LEA MÁS: Luis Carlos Monge tendrá el combate más duro de su carrera ante estrella mundial de la lucha libre

Aguantando por la función

LuisCa explicó que venía postergando la cirugía no por medio, sino porque quería retirarse de la lucha libre con todos los honores y en el evento más importante de todo el año, como fue el noveno aniversario de la compañía Costa Rica Wrestiling Embassy (CWE) para la que compite.

El sábado anterior fue su última lucha de manera profesional y se enfrentó contra su archirival Ares, quien le terminó ganando, aunque ya estaba todo fríamente calculado.

“En esto de la lucha por lo general hay un tema digamos de respeto profesional, que dice que la persona que va a continuar en el ring, por lo general es la que tiene que llevarse los honores y el que va de retirada, tiene que hacer los honores por el otro, entonces, el resultado ya estaba determinado para poder terminar la historia en un punto alto y salir yo del ambiente de la lucha por un tiempo indefinido”, explicó.

El luchador ya se ha proclamado campeón de lucha libre de la Costa Rica Wrestling Embassy (CWE). Instagram

LEA MÁS: Luis Carlos Monge tiene tres años de pasarla “¡A cachete!”

Además, se estaba aguantando dolor porque también quería finiquitar un proyecto que se trae entre manos y que combina sus dos pasiones.

El presentador quiere llevar estas competencias de lucha libre a la televisión y estaban grabando un piloto para presentarlo a los canales y no podía dejar la historia de la rivalidad entre Ares y Perro de traba a medio palo.

Esta es una operación relativamente normal entre los deportistas, pero lo que ya uno piensa es si valdrá la pena volverme a exponer a una lesión si regreso a luchar” — Luis Carlos Monge

Monge aclaró que si bien no sabe cuándo volverá a subirse al cuadrilátero, igual seguirá involucrado con la CWE y aprovechará estos días de reposo para venderle esta idea a las televisoras.

Monge espera volver a hacer lo que tanto ama muy pronto. Instagram

Confiado en la terapia

La exfigura de Telenoticias, de 38 años, contó que en la resonancia magnética que se hizo se ve que tiene una rotura de meniscos y que por eso le harán una artroscopia de rodilla.

Además de no poder hacer ejercicios de fuerte impacto, también le dolía simplemente cuando se agachaba, así que ya no tenía mayor opción que operarse.

“La recuperación me dicen que depende de cómo me vaya sintiendo del dolor y demás. Otros compañeros de la lucha como Ares, que se ha operado de lo mismo que yo, me dijo que él por la premura al mes ya había vuelto a luchar, pero que a la primera fuerza ya se le inflamaba la rodilla y que así duró como tres meses precisamente por no acatar las recomendaciones. A mí lo que me dijo el terapeuta es que desde el segundo día si yo me siento sin tanto dolor, ya puedo empezar con la terapia física de fortalecimiento”, explicó.

"A cachete" es un programa independiente de canal 8 y producido y conducido por el experiodista de Telenoticias. Archivo (JOHN DURAN)

Luis Carlos espera --con estas terapias-- caminar un poco mejor y ya en mayo empezar a planificar quiénes serán sus próximos invitados en la nueva temporada de “A cachete”.

Además, quiere agarrar este tiempo fuera de las cámaras para buscar más patrocinadores para este espacio, pues al ser un proyecto propio, no de canal 8, necesita pagarle a sus siete colaboradores.

También quiere remodelar el set del programa para que esta nueva temporada, que aún no tiene fecha definida, sea más atractiva. Y por supuesto, lo haría acompañado del músico Karel Hernández, con el que ha hecho una buena dupla.