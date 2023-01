Luis Carlos Monge tendrá el combate más duro de su carrera ante estrella mundial de la lucha libre

El título que tuvo Luis Carlos Monge ahora lo tiene el famoso Rocky Romero. Foto: Cortesía.

El periodista y luchador Luis Carlos Monge ha tenido todo tipo de retos en el ring, al cierre del 2021 cumplió su sueño de ser campeón mundial de lucha libre en la empresa Costa Rica Wrestiling Embassy (CWE) y luego superó duras pruebas.

Tiempo después perdió el título; sin embargo, este sábado tiene la oportunidad de recuperarlo, pero para ello tendrá que pasarle por encima al vigente campeón que es nada más y nada menos que una superestrella de talla mundial en la industria de la lucha libre, como el cubano Rocky Romero.

Rocky ha desarrollado toda su carrera alrededor del mundo en países como Estados Unidos, México y Japón y actualmente es luchador de la empresa estadounidense AEW, la segunda más importante de ese país, solo detrás de la WWE, cuyos shows se transmiten en televisión todas las semanas.

Por una alianza del luchador con CWE, lograron que una superestrella de este nivel viniera a pelear al país y en julio se dejó el título de la compañía, el cual ha lucido a nivel mundial.

En entrevista con La Teja, Luisca nos contó lo que significa para él competir ante alguien de este calibre.

Luis Carlos Monge: “Dejaría todo lo que estoy haciendo por ser luchador profesional”

“Ya he tenido la oportunidad de disputar el título mundial varias veces, pero Rocky Romero son palabras mayores, estamos hablando ya de lucha libre mundial, una figura reconocida en todo el mundo que tiene un roce diferente y que ha enfrentado a los mejores en esto.

“Es una emoción saber que podría ganar de nuevo el campeonato, pero al mismo tiempo es una adrenalina diferente sabiendo el rival que tenés enfrente, además, que no deja de ser un enorme compromiso tratar de estar a la altura de él. Enfrentar a una figura así es porque uno ha hecho méritos, pero también es cuando uno se pregunta si solo con los méritos te da. Esto muy emocionado, pero también con cierto nervio de saber si estaré a la altura del reto que es. Saldré a disfrutar todo”

-Quien no esté tan empapado de la lucha libre, tal vez no esté tan familiarizado con el nombre. ¿Quién es Rocky y qué representa a nivel mundial?

Estamos hablando de una persona con una amplia trayectoria en la lucha libre internacional, sus luchas se transmiten en televisión en una de las empresas más grandes como lo es AEW y además en la empresa más grande de toda Asia como New Japan Pro Wrestling (NJPW) y que ha estado en los escenarios más importantes con miles y miles de personas viéndolo competir como el Tokyo Dome.

No se trata de cualquier luchador, es muy respetado por su ética de trabajo y su manera de ser, he podido compartir camerino con él dos veces y llevar un seminario con él. Es lo loco de la lucha libre, pasé de eso, luego estuvo ahí cuando gané el campeonato mundial (ha venido dos veces al país) y estuvo ahí para felicitarme y aconsejarme y ahora a la vuelta de un año disputaré el título con él.

Rocky Romero es un luchador mundialmente famoso que lucha en la compañía estadounidense AEW. Foto: Facebook AEW

-¿Este es el reto más grande que ha tenido en el ring, tomando en cuenta lo que hay en juego?

Si es de los más difíciles, claro, más significativos, uno siempre le da su lugar a todos los luchadores con los que he compartido el ring; sin embargo... pues sí, tiene un peso diferente medirse a alguien como él, que tiene una agenda de vida en la que un día está en Japón, al otro en Estados Unidos, luego en Europa, es alguien que vive de esto y que ha llevado el nombre de la lucha libre tica a todos esos lugares, porque al ganar nuestro campeonato mundial, ya se habla de Costa Rica, pues ven que es campeón de CWE y eso es algo que le da mucho peso.

-Rocky representa el sueño de muchos ticos como usted de vivir enteramente de ser luchador profesional, ¿es como una figura a seguir?

Correcto y más allá de eso, el sueño de nosotros dentro de la empresa, de todos, es que en algún momento, ojalá algún día, ha raíz del trabajo que venimos haciendo, alguien pueda vivir de esto, ese es el objetivo colectivo del grupo, es lo que esperamos todos a través de las alianzas que tenemos, como con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) la empresa más importante de México y del mundo, a través de Rocky llegarle a AEW, NJPW y no solo traer gente de afuera a pelear acá, sino que algún día llevar a gente afuera y que alguno viva de esto.

Me encantaría decir que pueda ser yo, pero en mi caso es complicado por la edad, lesiones y perspectiva de vida, pero hay muchachos muy buenos que vienen atrás que lo pueden lograr.

Luis Carlos Monge enfrentará este sábado una de sus pruebas más duras en el ring. Foto: Cortesía.

-¿Se imagina quitarle el título a una figura como Rocky?

Woooow, es una pregunta fuerte, en realidad no lo sé, hay muchos escenarios posibles que al final puedan ocurrir, para serte muy honesto no he pensando tanto en eso, sino en estar a la altura de la lucha, del rival y del público, que tenemos un público muy exigente que no se puede engañar, quien sabe quien dio más y quien dio todo, ahorita la presión que tengo es esa, dar una gran lucha y si al final me toca salir con el campeonato, no me cambiaría por nadie en el mundo y lo celebraría hasta el otro año, pero si no se da, el solo hecho de enfrentar a Rocky es mucha ganancia.