A María Jesús Prada se le acerca el día más duro para cualquier mamá

María Jesús Prada, periodista de Teletica, es mamá desde hace tres meses. (Instagram)

El día que se le acerca a María Jesús Prada ninguna mamá lo desearía, pero el tiempo no perdona a nadie.

La periodista de Teletica aceptó que ya está con el corazón partido porque en pocos días se le acaba su licencia de maternidad.

Chuza se convirtió en mamita de Maximiliano el 16 de febrero a las 9:24 de la mañana y desde ese momento no se separa de su primogénito.

LEA MÁS: María Jesús Prada muestra a su querida abuela y dueña de Teletica en faceta poco conocida

En Instagram, la heredera de Teletica contó que le está sacando el jugo a estos últimos días antes de volver a su trabajo de editora en jefe de teletica.com.

“Disfrutando cada instante con mi gordito. En nada se me acaba la licencia de maternidad y ya me toca volver a trabajar. Se me parte un poco el corazón solo pensarlo”, escribió la también presentadora de televisión en una historia que publicó.

El comentario lo acompañó con una tierna foto de Maxi, quien recién cumplió sus tres meses de nacido.

María Jesús Prada reconoció que está con el corazón partido porque ya casi tiene que volver a trabajar. (Instagram)

Según la ley del país, la licencia por maternidad es de cuatro meses, que se disfrutan un mes antes del parto y tres después; razón por la que ya Chuza está quemando sus últimos cartuchos con Maxi a tiempo completo.

LEA MÁS: Las hermosas fotos que dejó el “baby shower” de otra de las herederas de Teletica

El machito es el primer hijo de María Jesús y de su esposo español, y es el primer nieto de doña Paula Picado, vicepresidenta de Teletica y directora de Teletica Formatos.

Sin embargo, Maxi ya está a la espera de una primita pues Paula, hermana de Chuza, también será mamá y su bebita nacerá en pocas semanas.