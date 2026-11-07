A Mariana Uriarte le hicieron incómoda pregunta y callada no se quedó

La maquillista Mariana Uriarte recibió un comentario bastante incómodo sobre su apariencia física, pero lejos de quedarse callada, respondió con todo y dejó una gran reflexión sobre la belleza y el amor propio.

Una usuaria le preguntó por qué no se operaba para ser más delgada y bonita, además de decirle que era “muy cuadrada”.

Mariana Uriarte se hizo muy conocida tras su participación en Mira quién baila. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

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La creadora de contenido no dejó pasar el mensaje y le contestó directamente a la persona que hizo el comentario.

Mariana Uriarte defendió su cuerpo

“¿Operarme para ser delgada y bonita? Guao, qué preocupante que usted crea que una mujer necesita ser delgada para ser bonita y, peor aún, que deba someterse a una cirugía para merecer ese calificativo. Le cuento algo: yo no necesito ser más delgada para sentirme bonita, ni necesito que usted me considere bonita para saber lo que valgo”, escribió.

La actual campeona de Mira quién baila también cuestionó la forma de pensar de quienes creen que el atractivo de una mujer depende de su figura.

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“Lo verdaderamente triste de su comentario no es lo que piensa de mi cuerpo, sino lo que deja ver su manera de pensar. Imagínese vivir creyendo que la belleza de una mujer se mide por su cintura y que un cuerpo que no cumple con sus estándares necesita ser corregido”, destacó.

Mariana Uriarte respondió así a la pregunta que le hicierion sobre su apariencia. (Instagram/Instagram)

Un mensaje final

La maquillista aprovechó la situación para compartir un mensaje sobre la importancia de no permitir que las críticas de otras personas afecten la manera en que uno se ve a sí mismo.

“Que la opinión de alguien que no conoce tu historia, tus luchas ni tu corazón jamás tenga más peso que el amor que has aprendido a sentir por ti misma”, concluyó.

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