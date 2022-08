A Mauricio Hoffman no le hace gracia que Bryan Ganoza regrese a Dancing

Mauricio Hoffman no ocultó su opinión con el tema del regreso de Ganoza. Instagram.

Tal parece que a Mauricio Hoffman no le hizo gracia que Bryan Ganoza regrese a Dancing a with the Stars.

El macho lo dio a conocer este martes en el programa de televisión De boca en boca, luego de que presentaran una nota comentando que el “Macabro” vuelve a la pista.

“Qué tuanis salir en gala seis y entrar en vísperas de semifinales.... ¡Está bonita la cosa!”, comenzó diciendo Mau con un poco de ironía.

Bryan Ganoza: “No podía dormir de la felicidad”

Luego añadió que se sus palabras las decía como un competidor y no como compa de Ganoza, a quien dijo tenerle aprecio.

“Se saltó como tres semanas, regresó descansadito y entró. Aquí habla el competidor, no el compa de Bryan porque tenemos buena amistad, aquí hablo como competidor”.

“Como buena mamá, yo ando cremita de rosas ahí”, le contestó Natalia Monge, lo que generó risas entre sus compañeros.

Si hay algo que se puede destacar del macho es la sinceridad y la valentía, pues no cualquiera se mandaría a decir semejantes declaraciones en televisión nacional.

Mientras tanto, Bryan Ganoza estaba de lo más feliz y relajado en las afueras de Teletica Canal 7 con el Padre Sergio Valverde, recolectando donaciones para las Obras del Espíritu Santo.