Bryan Ganoza: “No podía dormir de la felicidad”

Bryan Ganoza regresará a la competencia de baile este domingo, luego de estar dos galas fuera. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez)

Bryan Ganoza quedó tan emocionado y agradecido de saber que regresará a Dancing with the Stars que no pudo dormirse hasta pasadas las 3:00 a.m. de este martes de la contentera que se manejaba.

Este lunes el público debía votar por cuál de los eliminados de la competencia de baile merecía regresar y en la noche Teletica anunció que el “cabro más macabro” obtuvo la mayoría de votos (63%).

“No podía dormir de la felicidad. No sabe la emoción que tengo, no me lo esperaba (el ganar). Gracias Costa Rica por esta oportunidad tan bonita, gracias por darle otra oportunidad a este soñador, por haber abierto sus corazones y dejarme entrar hasta sus casas y compartirme tanto cariño”, dijo muy feliz.

El musculoso aseguró que haber aceptar estar en Dancing permitió que muchos ticos cambiaran su forma de pensar hacia él, pues antes lo tachaban por ser stripper en Las Vegas o querer ser cantante, y que ahora más bien está sintiendo más apoyo de la gente.

“Qué lindo sentir tanto cariño de la gente, más después de un momento que fue tanta negatividad y ahora ver tanto positivismo hacia mí, hacia mi familia, hacia un soñador. Darme cuenta que ya la gente me está viendo de otra forma, que ya la gente está entendiendo que yo hago todo por mis hijos, por mi familia, por el bien de ellos es ¡wow!, estoy sin palabras, me siento maravilloso la verdad”, mencionó.

Ganoza asegura que él seguirá luchando hasta el final con tal de ver a su familia feliz, en especial a su hija Colette que es su fan número uno. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Más esfuerzo y mucho trabajo

El bailarín aseguró que aprovechará al máximo esta nueva oportunidad y que ahora verán a un Byran más comprometido con el baile y con la gente porque sabe que está en duda con ellos por salvarlo.

“Yo les prometo que ahora voy a dar más, voy a ensayar más, voy a dar mucho en mis puntos débiles como mis gestos faciales que me señalaban los jueces, todo eso lo voy a trabajar más, voy a echarle más ganas, siempre con humildad, pero poniéndole mucho empeño en todas las galas”, agregó.

En esta octava gala anunciaron que uno de los tres eliminados podía volver si el público votaba por ellos. Foto: Mayela López (Mayela Lopez)

Ganoza además prometió que se va a exigir más en los ensayos junto a Jahzeel Acevedo, pues su deseo es llegar a la gran final que será el 25 de setiembre.