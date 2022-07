Ganoza a criticones: “Que le pongan en el gimnasio y enseñen un abdomen así”

Se ve que Bryan Ganoza trabaja esos cuadritos en el gimnasio. Foto John Durán (JOHN DURAN)

Bryan Ganoza sorprendió el domingo 10 de junio al quitarse la camisa durante su presentación en Dancing with the stars.

El cantante contó que fue la producción de Teletica Formatos la que decidió que se quitara la camisa porque la samba que le tocó bailar se prestaba para que mostrara carnita.

Cuenta que para verse mejor se bronceó en los días anteriores a la gala y le puso duro al gimnasio para que el abdomen se viera más marcado.

Al final lo jueces le dieron a él y a Jahzeel Acevedo solo 14 puntos (de 30 posibles) y (para variar) en redes sociales lo criticaron y le dijeron que de nada le sirvió descamisarse.

- Hablemos de los cuadritos, ¿cuánto le ha costado conseguirlos?

Desde que soy un chiquillo, a los diecisiete años empecé a entrenar; algo que siempre me destacó muchísimo fueron mis cuadritos, desde que empecé a modelar ese era mi fuerte, me quitaba la camisa y todo el mundo tenía que ver con mi abdomen. Es algo que he cuidado muchísimo todos estos años.

Durante el Flow Fest también enseñó músculos. Foto John Durán (JOHN DURAN)

- ¿Le mete mucho al gimnasio para tenerlos bien marcados?

No le meto mucho, como lo he trabajado desde hace muchos años, a veces me engordo y desaparecen, como a toda persona, pero tengo facilidad para que vuelvan a aparecer, solo me meto unos dos meses al gimnasio y ya sé qué abdominales hacer, qué ejercicios de cardio tengo que hacer para que se me marquen rápido.

- Hay quienes lo critican y dicen que de nada le sirvió quitarse la camisa porque la puntación en Dancing fue baja, ¿qué opina?

Yo pienso lo contrario, siento que me sirvió muchísimo porque me sentí muy bien, que es lo importante. Muchos dijeron comentarios que chocan, pero ahí está la doble moral y lo que la gente se imagina cuando me ve sin camisa.

Ganoza ha seguido su carrera sin que las críticas lo frenen. (alonso tenorio)

Anteriormente ha habido estrellas de Dancing with the stars que le quitaron la camisa, la misma producción se las quita, y no ha pasado esto que pasa conmigo, ¿por qué?, porque siento que la gente cuando me ve sin camisa piensa en lo que yo hago en Estados Unidos (bailarín exótico), que es mi trabajo, y bueno, las chicas pagan cientos de dólares para verme sin camisa, puede que a muchos no les gustara, pero no se le puede quedar bien a todo el mundo.

Para los que dicen que no tengo cuadritos que se pongan ellos en el gimnasio y que enseñen un abdomen así en vez de andar criticando.

Más notas:

[ Bryan Ganoza se descamisa y enseña cuadritos en la pista de “Dancing” ]

[ El día que Bryan Ganoza dijo: “quién quita y termino de diputado” ]