El día que Bryan Ganoza dijo: “quién quita y termino de diputado”

Bryan Ganoza ha ido ampliando su campo en el mundo de la música. Foto John Durán (JOHN DURAN)

Llegar a la Asamblea Legislativa es el sueño de muchos. La lista de aspirantes es siempre amplia, pero cada cuatro años únicamente 57 ciudadanos tienen el chance de ocupar una curul y ganar, como ahora, ¢4 millones por mes.

Las elecciones más recientes, las de febrero, ofrecieron además la histórica cantidad de 25 aspirantes a la silla presidencial, o sea, el gusanillo de la política ortiga con fuerza en el país.

Al pensar en Cuesta de Moras es difícil imaginar sentado allí a Bryan Ganoza, hoy conocido como “el Diamante” o “el Cabro más macabro”, pero lo cierto es que hace 10 años, cuando andaba más metido en el mundo del modelaje y era una estrella del programa Combate, dijo algo que sorprendió un montón y muchos pegaron el grito al cielo

En una entrevista amplia con la Revista Dominical, de La Nación, Ganoza (entonces de 24 años) contó que siempre lo ha apasionado la política.

“Sesde muy niño me encanta la política; estuve en el gobierno estudiantil y, sinceramente, me encantaría ser político”, dijo.

Cuando estaba en Combate era una locura, como en el salón Los Malinches, en San Rafael de Alajuela, donde centenares de personas fueron a ver al elenco del programa en 2012. Foto Rebeca Arias

En aquel momento --agosto del 2012-- le había prestado su imagen al liberacionista Rodrigo Arias (hoy presidente del Congreso), que se postulaba como precandidato, y el hecho llamó mucho la atención.

“Me buscaron personas que trabajan para él y me hablaron, y, la verdad, como siempre quise involucrarme con eso de la política, siento una buena oportunidad. Don Rodrigo es una escuela andando y siento que puedo crecer muchísimo. Por eso fue que anduve por ahí y que voy a continuar por ahí”, afirmó.

-¿Le ofrecieron dinero o algo a cambio?, le preguntaron. “No, lo hice por lo que le digo: es una oportunidad”, respondió.

-¿Será posible que lo meta en una lista de diputados?, le cuestionaron.

“Diay, quién quita un quite y en la de menos ando por ahí, la política siempre me ha apasionado. Don Rodrigo es una persona con la que usted habla diez palabras y aprende nueve; por eso es que anda mi imagen con don Rodrigo Arias”, dijo.

En el Flow Fest fue muy bien recibido por el público. Foto John Durán (JOHN DURAN)

El camino de Ganoza en la política no lo llevó en esta década a la Asamblea Legislativa, pero se desconoce cómo andan sus aspiraciones o si la pasión por la política se fue apagando con los años y acabó sustituida por la música.

Hoy se le conoce más como cantante y más recientemente como concursante de “Dancing with the stars”; es uno de los personajes del país que más reacciones genera. Lo que hace, guste o no, jamás pasa inadvertido.

Es curioso releer aquella entrevista del 2012 (en la que se habló de muchos temas) porque algunas respuestas dejan ver que tenía claro hacia donde iba.

-¿Dónde se ve en diez años?, le preguntaron.

“Me quiero casar, tener hijos, una familia bonita, unida, ir los domingos a la iglesia. Me veo trabajando en lo que me apasiona, que es la televisión. Dios primero, así sea”.

Bryan Ganoza con su familia en el estudio de Teletica, feliz de la vida. Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

-¿De dónde le viene lo comerciante? “De mi mamá y de mi abuelo, porque mi papá era músico y bailarín”.

-¿Y usted canta? “Costa Rica es un mercado pequeño, pero lo bonito es que uno puede probarse en todo”.